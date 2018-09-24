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24 сентября 2018, 15:13



Норильские полицейские возвращаются домой из служебной командировки в Дагестан. Трое из них отличились на службе и сегодня получили заслуженные награды.

За образцовое выполнение особо важных заданий, укрепление правопорядка и законности на территории Северо-Кавказского региона нагрудными знаками краевого Совета ветеранов ОВД «За заслуги в укреплении правопорядка» награждены сотрудники ОМВД по г. Норильску: Альтаир Абдулов, старший участковый уполномоченный ОП № 3, и Николай Ревякин, начальник отделения уголовного розыска. Кроме этого, Ревякин отмечен благодарственным письмом губернатора Красноярского края. Норильчане вернутся домой 26 сентября.

Просмотров:154 Сегодня на родную землю вернулся сводный отряд ГУ МВД России по Красноярскому краю, в составе которого семь норильчан. В течение полугода оперативная группа полиции несла службу на территории Северо-Кавказского региона в Республике Дагестан, поддерживая правопорядок и оказывая содействие своим коллегам из местных территориальных органов внутренних дел.За образцовое выполнение особо важных заданий, укрепление правопорядка и законности на территории Северо-Кавказского региона нагрудными знаками краевого Совета ветеранов ОВД «За заслуги в укреплении правопорядка» награждены сотрудники ОМВД по г. Норильску: Альтаир Абдулов, старший участковый уполномоченный ОП № 3, и Николай Ревякин, начальник отделения уголовного розыска. Кроме этого, Ревякин отмечен благодарственным письмом губернатора Красноярского края.Норильчане вернутся домой 26 сентября.