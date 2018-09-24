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24 сентября 2018, 15:29



11 молодежных команд Норильска совершили «Полевой выход» и освободили «арестованных» товарищей.

По легенде, бойцы спецподразделения арестовали подозреваемых в преступлении (по одному участнику от каждой команды), освободить которых должны были их одногруппники. Для этого нужно было выполнить 14 заданий: разобрать и собрать автомат, развести костер, метать гранаты, оказать первую медицинскую помощь, расшифровать донесения, продемонстрировать навыки строевой подготовки, преодолеть минное поле и так далее. Пока отряды спасали своих «арестованных» бойцов, не сидели без дела и сами задержанные. Они совершили марш-бросок по пересеченной местности и выполнили ряд других требований «сотрудников спецподразделения». По итогам военно-патриотического мероприятия победителем стала команда «Огонь» политехнического колледжа НГИИ. Второе место заняла команда Норильского медицинского техникума «Белые халаты», а третье - еще один отряд политехнического колледжа НГИИ «Вспышка». Участники считают, что «Полевой выход - 2018» удался, а организаторы выражают благодарность общественным организациям: Союзу ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, Союзу десантников России, "Сибирским витязям", а также седьмому отряду Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю, ОИК-30 и спортивно-оздоровительного комплекса «Оганер».

Просмотров:152 В субботу на базе отдыха «Оганер» прошло военно-патриотическое мероприятие «Полевой выход - 2018», которое организовал отдел молодежной политики администрации города Норильска. Участвовали все желающие от 14 до 30 лет, всего 11 команд.По легенде, бойцы спецподразделения арестовали подозреваемых в преступлении (по одному участнику от каждой команды), освободить которых должны были их одногруппники. Для этого нужно было выполнить 14 заданий: разобрать и собрать автомат, развести костер, метать гранаты, оказать первую медицинскую помощь, расшифровать донесения, продемонстрировать навыки строевой подготовки, преодолеть минное поле и так далее. Пока отряды спасали своих «арестованных» бойцов, не сидели без дела и сами задержанные. Они совершили марш-бросок по пересеченной местности и выполнили ряд других требований «сотрудников спецподразделения».По итогам военно-патриотического мероприятия победителем стала команда «Огонь» политехнического колледжа НГИИ. Второе место заняла команда Норильского медицинского техникума «Белые халаты», а третье - еще один отряд политехнического колледжа НГИИ «Вспышка».Участники считают, что «Полевой выход - 2018» удался, а организаторы выражают благодарность общественным организациям: Союзу ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, Союзу десантников России, "Сибирским витязям", а также седьмому отряду Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю, ОИК-30 и спортивно-оздоровительного комплекса «Оганер».