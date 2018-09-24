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24 сентября 2018, 15:58



С 25 по 30 сентября в Норильске пройдет фототур для увлекающихся фотоделом и профессионалов.

Для обучения азам фотомастерства приглашены из Москвы эксперты в области фотографии промышленных объектов, тревел-фотографии и репортажной съемки: Андрей Гордеев, внештатный фотограф издательства «Ведомости», Александр Попов – фотограф студии Артемия Лебедева, Сергей Афанасенко – эксперт в области тревел-фотографии. В течение трех дней участникам фототура предлагается прослушать лекции, которые состоятся на площадках Дома молодых специалистов (пр. Ленинский, 47в, 4-й этаж), посетить практические занятия на производственных площадках "Норникеля" и его дочерних предприятий. По итогам обучения отснятые материалы пополнят фотобанк имиджевой полиграфии, наружной рекламы; пройдет подготовка и отбор материала для выставки «Норильск-Таймыр. Открытки», будут отобраны кандидаты для дальнейшей работы «Норникеля» в области фотосъемки. Программа лекций: 25 сентября, 14:00 – 17:00 Лекция Андрея Гордеева «Репортажная съемка. Особенности съемки городской среды» 26 сентября, 10:30 – 13:00 Лекция Александра Попова «Съемка промышленных объектов. Особенности съемки с дрона» 27 сентября, 10:00 – 13:30 Лекция Сергея Афанасенко «Тревел фотография. Постобработка фото».

Просмотров:168 Фототур для фриланс-фотографов Норильска проводит департамент общественных связей Заполярного филиала компании «Норникель».Для обучения азам фотомастерства приглашены из Москвы эксперты в области фотографии промышленных объектов, тревел-фотографии и репортажной съемки: Андрей Гордеев, внештатный фотограф издательства «Ведомости», Александр Попов – фотограф студии Артемия Лебедева, Сергей Афанасенко – эксперт в области тревел-фотографии.В течение трех дней участникам фототура предлагается прослушать лекции, которые состоятся на площадках Дома молодых специалистов (пр. Ленинский, 47в, 4-й этаж), посетить практические занятия на производственных площадках "Норникеля" и его дочерних предприятий.По итогам обучения отснятые материалы пополнят фотобанк имиджевой полиграфии, наружной рекламы; пройдет подготовка и отбор материала для выставки «Норильск-Таймыр. Открытки», будут отобраны кандидаты для дальнейшей работы «Норникеля» в области фотосъемки.Программа лекций:25 сентября, 14:00 – 17:00Лекция Андрея Гордеева «Репортажная съемка. Особенности съемки городской среды»26 сентября, 10:30 – 13:00Лекция Александра Попова «Съемка промышленных объектов. Особенности съемки с дрона»27 сентября, 10:00 – 13:30Лекция Сергея Афанасенко «Тревел фотография. Постобработка фото».