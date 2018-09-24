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24 сентября 2018, 16:11



День бесплатной юридической помощи вновь пройдет в Норильске на этой неделе.

День бесплатной юридической помощи организован администрацией Норильска совместно с Ассоциацией юристов.

Просмотров:137 28 сентября с 14.00 до 18.00 в административно-деловом центре (ул. Нансена, 69, 2-й этаж) можно будет получить бесплатную консультацию юристов. В оказании правовой помощи примут участие специалисты юридических служб администрации города: управления общего и дошкольного образования, управления социальной политики, управления жилищно-коммунального хозяйства, управления жилищного фонда, управления потребительского рынка и услуг, управления по персоналу, правового управления, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также представители государственных органов и другие юристы.День бесплатной юридической помощи организован администрацией Норильска совместно с Ассоциацией юристов.