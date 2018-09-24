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24 сентября 2018, 16:14



Начнем с «Пиковой дамы». В октябре откроется любимый норильчанами театр.

Спектаклем «Пиковая дама» в постановке московского режиссера Владимира Скворцова открывается в октябре новый театральный сезон; для нашей «маяковки» он 72-й по счету, ведь театр существовал задолго до того, как Норильск официально обрел статус города. «Пиковую даму» можно будет увидеть на большой сцене театра 11 и 13 октября. Напомним, премьера спектакля состоялась под самый занавес сезона прошлого, в июне 2018-го. Многие норильчане не смогли увидеть эту постановку по Пушкину в «новой обертке» от известного столичного мастера - теперь у них будет такая возможность. В известной классической драме бушуют вполне современные страсти, а истории персонажей, Германа, графини и ее племянницы Лизоньки, не лишены ярких авторских интерпретаций. 12 октября в театре - спектакль «Дракон» по одноименной пьесе Евгения Шварца в постановке главного режиссера «самого северного» Анны Бабановой. Бабанова изобретает свой город, чтобы показать нам, во что может превратиться эпоха потребления, к чему мы можем прийти, если угрожать друг другу, если жить в страхе. По мнению видеорежиссера спектакля Михаила Зайканова, создавшего в этой работе массу специфических «драконовских» трюков, это спектакль «про аморфность, которая свойственна каждому в той или иной степени. Только через приход героя, который срывает с людей толстую кожу повседневности, понимаешь, как многого мы не знали или не чувствовали». Норильский театр ждет и маленьких зрителей: 13 октября - на постановку «Крадо-теле-тара-дыр» по мотивам популярных стихотворений и сказок К. И. Чуковского, а 14 октября - на сказку по Киплингу «Рикки-Тикки-Тави» про бесстрашного мангуста, его злых врагов и веселых друзей. Режиссер обеих постановок - Тимур Файрузов.

Просмотров:138 Артисты постепенно съезжаются в северный город после театральных каникул. На премьеры сезона взрослые и детские билеты в театральной кассе на Ленинском проспекте уже продаются.Спектаклем «Пиковая дама» в постановке московского режиссера Владимира Скворцова открывается в октябре новый театральный сезон; для нашей «маяковки» он 72-й по счету, ведь театр существовал задолго до того, как Норильск официально обрел статус города.«Пиковую даму» можно будет увидеть на большой сцене театра 11 и 13 октября. Напомним, премьера спектакля состоялась под самый занавес сезона прошлого, в июне 2018-го. Многие норильчане не смогли увидеть эту постановку по Пушкину в «новой обертке» от известного столичного мастера - теперь у них будет такая возможность. В известной классической драме бушуют вполне современные страсти, а истории персонажей, Германа, графини и ее племянницы Лизоньки, не лишены ярких авторских интерпретаций.12 октября в театре - спектакль «Дракон» по одноименной пьесе Евгения Шварца в постановке главного режиссера «самого северного» Анны Бабановой. Бабанова изобретает свой город, чтобы показать нам, во что может превратиться эпоха потребления, к чему мы можем прийти, если угрожать друг другу, если жить в страхе. По мнению видеорежиссера спектакля Михаила Зайканова, создавшего в этой работе массу специфических «драконовских» трюков, это спектакль «про аморфность, которая свойственна каждому в той или иной степени. Только через приход героя, который срывает с людей толстую кожу повседневности, понимаешь, как многого мы не знали или не чувствовали».Норильский театр ждет и маленьких зрителей: 13 октября - на постановку «Крадо-теле-тара-дыр» по мотивам популярных стихотворений и сказок К. И. Чуковского, а 14 октября - на сказку по Киплингу «Рикки-Тикки-Тави» про бесстрашного мангуста, его злых врагов и веселых друзей. Режиссер обеих постановок - Тимур Файрузов.