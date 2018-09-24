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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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00:27 Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на часть осени и предстоящую зиму. Холоднее всего будет на Таймыре, северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
23:19 У берегов Таймыра затонул буксирный теплоход «Малахит», один человек погиб
19:31 В Норильске наградили участников реконструкции местного аэропорта.
17:27 С 24 по 27 сентября в Норильске пройдет серия мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам ВИЧ/СПИДа.
16:56 Медики приглашают население на традиционную встречу.
16:52 В субботу состоялось традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история которого берет свое начало с 60-х годов прошлого века.
16:32 Сроки сдачи кровель после капремонтов в норильских домах сдвинуты из-за поздней весны, все работы завершатся к середине октября.
16:14 Начнем с «Пиковой дамы». В октябре откроется любимый норильчанами театр.
16:11 День бесплатной юридической помощи вновь пройдет в Норильске на этой неделе.
15:58 С 25 по 30 сентября в Норильске пройдет фототур для увлекающихся фотоделом и профессионалов.
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