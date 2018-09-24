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24 сентября 2018, 16:32



Сроки сдачи кровель после капремонтов в норильских домах сдвинуты из-за поздней весны, все работы завершатся к середине октября.

На 2018 год запланирован капремонт в 104 домах на общую сумму 1 569,9 млн рублей, куда входит: - ремонт 80 крыш общей площадью 109 025 кв. м на сумму 1 197,8 млн рублей; - замена 41 лифта в 20 домах на сумму 116,4 млн рублей; - замена инженерных систем (электро–, тепло–, водоснабжения и канализации) в 18 домах на сумму 155,9 млн рублей; - ремонт и утепление шести фасадов зданий общей площадью 20 179 кв. м на общую сумму 99,8 млн рублей. Подробнее о ходе капитальных ремонтов на территории "СеверныйБыт" читайте завтра в очередном номере газеты "Заполярная правда".

Просмотров:153 Этим летом в Норильске начались капитальные ремонты, которые выполняются на деньги, собранные в фонде регионального оператора с начала его работы в 2014 году. Проекты на все работы созданы регоператором, сроки выполнения определены им же. А поскольку опыт работы по новой схеме для подрядчиков не изведан, не все в Норильске проходило гладко. Например, фондом предусматривается на ремонт кровель 150 дней. Контракт с ООО «СеверныйБыт» был заключен с 1 апреля, но проект же предполагает, что работы можно проводить только при температуре не ниже +5 градусов, а в Норильске ни в апреле, ни в мае положительных температур еще не было. Однако контракт предусматривает возможность переноса сроков сдачи работ, что и было сделано. По новым срокам «СеверныйБыт» должен сдать этой осенью 16 кровель. Из них семь - мягкие и девять – металлические. Сегодня практически на всех объектах работы завершены и готовы к сдаче, приемка объектов уже началась.На 2018 год запланирован капремонт в 104 домах на общую сумму 1 569,9 млн рублей, куда входит:- ремонт 80 крыш общей площадью 109 025 кв. м на сумму 1 197,8 млн рублей;- замена 41 лифта в 20 домах на сумму 116,4 млн рублей;- замена инженерных систем (электро–, тепло–, водоснабжения и канализации) в 18 домах на сумму 155,9 млн рублей;- ремонт и утепление шести фасадов зданий общей площадью 20 179 кв. м на общую сумму 99,8 млн рублей.Подробнее о ходе капитальных ремонтов на территории "СеверныйБыт" читайте завтра в очередном номере газеты "Заполярная правда".