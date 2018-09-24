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24 сентября 2018, 16:52



В субботу состоялось традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история которого берет свое начало с 60-х годов прошлого века.

Накануне вахтовками на гору были заброшены те, кто маркирует маршрут, ставят лагерь, а в день восхождения туда же отправились костровые и руководители связок. Всего в организации похода были задействованы более полусотни человек: практически все работники станции детско-юношеского туризма и экскурсий, старшие ученики СДЮТиЭ, участники клуба альпинистов «Сокол». Все участники похода получили массу удовольствия и незабываемые впечатления.

Просмотров:138 В этом году на участие в массовом восхождении было подано более 300 заявок, в действительности к подножию горы собрались почти 500 желающих подняться на Сокол, из которых 450 достигли вершины и получили удостоверения покорителя гор. Восхождение занимает около трех часов, высота горы 762 метра.Накануне вахтовками на гору были заброшены те, кто маркирует маршрут, ставят лагерь, а в день восхождения туда же отправились костровые и руководители связок. Всего в организации похода были задействованы более полусотни человек: практически все работники станции детско-юношеского туризма и экскурсий, старшие ученики СДЮТиЭ, участники клуба альпинистов «Сокол». Все участники похода получили массу удовольствия и незабываемые впечатления.