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24 сентября 2018, 16:56



Медики приглашают население на традиционную встречу.

Желающих пообщаться с руководителями лечебных учреждений ждут 26 сентября по адресу: Ленинский проспект, 20а, в 17.00, 26 сентября. На встрече будут присутствовать руководители поликлиник всех районов города, роддома, детской больницы и стоматологической поликлиники.

Просмотров:145 На третьей в этом году встрече руководителей краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения можно будет задать вопросы главным врачам всех лечебных учреждений. Встреча пройдет в городской библиотеке в формате "вопрос - ответ".Желающих пообщаться с руководителями лечебных учреждений ждут 26 сентября по адресу: Ленинский проспект, 20а, в 17.00, 26 сентября.На встрече будут присутствовать руководители поликлиник всех районов города, роддома, детской больницы и стоматологической поликлиники.