Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 сентября 2018, 17:27



С 24 по 27 сентября в Норильске пройдет серия мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам ВИЧ/СПИДа.

На учебно-методическом семинаре для педагогов специалисты краевого Центра СПИДа представят свою новую разработку. Игра «СПИД-ринг» была создана, чтобы повысить качество знаний населения по ВИЧ/СПИДу. В сентябре на аналогичных мероприятиях разработка получила высокую оценку учителей Енисейского и Минусинского районов. Но самое главное мероприятие – это акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию, которая пройдет в АО «Норильскгазпром». Проведение тестирования даст возможность конфиденциально, быстро и безопасно узнать свой ВИЧ-статус. В связи с тем что каждый 100-й житель края ВИЧ-инфицирован, а тестируется на ВИЧ только каждый четвертый, многие просто не знают свой ВИЧ-статус. Кроме этого в рабочих коллективах будут проведены семинары, размещены плакаты, организован прокат передач и роликов.

Просмотров:141 Будет подготовлена команда волонтеров из числа студентов Норильского медицинского техникума и Норильского государственного индустриального института. 30 ребят получат соответствующие знания и навыки, которые помогут им проводить профилактические мероприятия среди сверстников.На учебно-методическом семинаре для педагогов специалисты краевого Центра СПИДа представят свою новую разработку. Игра «СПИД-ринг» была создана, чтобы повысить качество знаний населения по ВИЧ/СПИДу. В сентябре на аналогичных мероприятиях разработка получила высокую оценку учителей Енисейского и Минусинского районов.Но самое главное мероприятие – это акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию, которая пройдет в АО «Норильскгазпром». Проведение тестирования даст возможность конфиденциально, быстро и безопасно узнать свой ВИЧ-статус. В связи с тем что каждый 100-й житель края ВИЧ-инфицирован, а тестируется на ВИЧ только каждый четвертый, многие просто не знают свой ВИЧ-статус.Кроме этого в рабочих коллективах будут проведены семинары, размещены плакаты, организован прокат передач и роликов.