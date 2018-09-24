Фото новости:

Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
24 сентября 2018, 19:31

В Норильске наградили участников реконструкции местного аэропорта.


112 человек, внесших существенный вклад в реализацию уникального проекта реконструкции аэропорта, получили почетные грамоты Федерального агентства воздушного транспорта, благодарности, благодарственные письма краевого Законодательного собрания, почетные грамоты губернатора Красноярского края, почетные грамоты компании и благодарности "Норникеля", знак "За заслуги перед городом Норильском", почетные грамоты от муниципального образования "Город Норильск".
"Я поздравляю всех с отличным завершением работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, – сказал на церемонии директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин. – Достаточно емко и много уже говорилось о том, как непросто это было, как сложно принимались решения. Я благодарен всем за ту организацию работ, которая позволила завершить все в срок. За то, насколько оперативно находились компромиссы и принимались решения. Я желаю нам всем безопасных полетов и успешного окончания реконструкции аэропорта".
"Это событие масштаба всей страны, и хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто вложил свою душу и сердце, чтобы оно состоялось, – сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. – Хочется отметить усердную работу подрядчиков, Заполярного филиала, Заполярного транспортного филиала. И конечно, это яркий пример государственно-частного партнерства, в котором Красноярский край, Норильск, Таймыр, "Норникель" и Федеральное агентство воздушного транспорта работали как единая команда. Это пример того, как мы должны взаимодействовать, когда речь идет о северах. В непростые с экономической точки зрения времена огромные деньги были выделены для того, чтобы поддержать норильчан и таймырцев. Нам еще предстоит год наблюдать, как подрядчики будут доводить аэропорт до совершенства, устанавливать новое оборудование. Будет сделано еще немало. Норильчане часто летают, и когда авиаперевозки организованы на высоком уровне, этим можно гордиться".
Просмотров:178
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 25 сентября 2018 
00:27   Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на часть осени и предстоящую зиму. Холоднее всего будет на Таймыре, северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

 24 сентября 2018 
23:19   У берегов Таймыра затонул буксирный теплоход «Малахит», один человек погиб 19:31   В Норильске наградили участников реконструкции местного аэропорта.
17:27   С 24 по 27 сентября в Норильске пройдет серия мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам ВИЧ/СПИДа. 16:56   Медики приглашают население на традиционную встречу.
16:52   В субботу состоялось традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история которого берет свое начало с 60-х годов прошлого века. 16:32   Сроки сдачи кровель после капремонтов в норильских домах сдвинуты из-за поздней весны, все работы завершатся к середине октября.
16:14   Начнем с «Пиковой дамы». В октябре откроется любимый норильчанами театр. 16:11   День бесплатной юридической помощи вновь пройдет в Норильске на этой неделе.
15:58   С 25 по 30 сентября в Норильске пройдет фототур для увлекающихся фотоделом и профессионалов. 15:29   11 молодежных команд Норильска совершили «Полевой выход» и освободили «арестованных» товарищей.
15:13   Норильские полицейские возвращаются домой из служебной командировки в Дагестан. Трое из них отличились на службе и сегодня получили заслуженные награды. 14:28   Из-за сильного тумана норильский аэропорт работает по фактической погоде.
13:50   Сегодня NordStar выполнил первый рейс в Норильск после окончания третьего, завершающего этапа реконструкции ВПП. 11:49   ДТП в Кайеркане. Люди в машине, которую буквально разорвало, остались живы.
11:11   Более 130 нарушений ПДД. Таков результат рейдов «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель» за выходные дни. 10:49   Сергей Меняйло: «Жители Красноярского края – главная ценность и основной ресурс развития территории».
10:21   Енисейское пароходство завершило перевозки по Ангаре. 09:46   Сегодня огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Алматы.
09:33   Изменения в руководстве «Норникеля». 09:20   Александр Усс подписал распоряжение о полномочиях членов правительства Красноярского края, а также назначил Клишаса представителем в Совете Федерации.
09:05   В патрульно-постовой службе городского ОМВД открыты вакансии.

 22 сентября 2018 
15:00   В Норильске сегодня состоялось ежегодное массовое восхождение на Сокол

 21 сентября 2018 
21:48   Завершилась реконструкция моста через напорные водоводы на Юго-Западной объездной дороге Норильска 18:12   Сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стала 30-летняя норильчанка
16:44   Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, в любое время, без ограничения сроков. 16:38   Причиной вымирания динозавров были извержения в районе Норильска, считают геологи.
15:59   Завтра состоится традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история берет свое начало с 60-х годов прошлого века. 15:51   Концерт-ностальгия, танцплощадка и бабушек пироги. Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.
15:40   Сегодня в Норильске откроется информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 15:19   В Норильск пришло бабье лето: в выходные температура воздуха достигнет двенадцати градусов выше нуля.
15:11   «Норильсктрансгаз» завершил строительство отрезка газопровода до котельной аэропорта «Норильск». 14:24   Жителей края приглашают присоединиться к Всемирному дню без автомобиля.
14:03   Александр Усс официально вступил в должность губернатора Красноярского края. 13:41   Норильские студенты и юнармейцы отправятся на спасение своих «арестованных» товарищей.
10:30   Норильчанин в десятке лучших. В Красноярском крае завершился первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». 10:19   Норильский колледж искусств открывает новый творческий сезон спектаклем «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов писателя.
10:11   Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года. 09:50   Огонь Студенческих игр отправился в очередное путешествие. В Турине прошла церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019.
08:38   В Норильске пройдет всероссийский междисциплинарный форум «Читаем Север».

 20 сентября 2018 
18:51   На побережье Карского моря завершилась экспедиция экообщественников "Природа Сибири". Ее руководитель, путешественник Игорь Чапалов, находясь проездом ... 18:49   Дудинский школьник Глеб Воронов, финалист конкурса IMAKE, участник международной выставки молодых изобретателей, подал заявку на получение патента на изобретение.
17:37   Плато Путорана попало в список самых красивых мест России. Красноярский край оказался на третьей строчке рейтинга природных достопримечательностей. 17:24   54 норильские семьи - 27 в Центральном районе и столько же в Талнахе - попали под наблюдение Красноярскстата.
17:10   21 сентября Александр Усс официально станет главой Красноярского края. 17:00   Ржавые инструменты стоматолога, просроченные лекарства и тараканы. Прокуратура Норильска выявила нарушения ФЗ в следственном изоляторе № 4 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
16:54   "Сибирский фонд сбережений" краевой суд признал банкротом. 16:53   С сегодняшнего дня и по 5 октября во всех субъектах РФ пройдет выборочное наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья россиян. Под наблюдение Росстата попали 15 семей Норильска.
16:44   Календарь праздников. Минтруда определило, сколько будем отдыхать в новом году. 16:44   Московский театр труда представит в Норильске спектакль "Большая руда" - к юбилею Норильска при поддержке администрации Норильска и "Норникеля".




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх