Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 сентября 2018, 19:31



В Норильске наградили участников реконструкции местного аэропорта.

"Я поздравляю всех с отличным завершением работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, – сказал на церемонии директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин. – Достаточно емко и много уже говорилось о том, как непросто это было, как сложно принимались решения. Я благодарен всем за ту организацию работ, которая позволила завершить все в срок. За то, насколько оперативно находились компромиссы и принимались решения. Я желаю нам всем безопасных полетов и успешного окончания реконструкции аэропорта". "Это событие масштаба всей страны, и хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто вложил свою душу и сердце, чтобы оно состоялось, – сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. – Хочется отметить усердную работу подрядчиков, Заполярного филиала, Заполярного транспортного филиала. И конечно, это яркий пример государственно-частного партнерства, в котором Красноярский край, Норильск, Таймыр, "Норникель" и Федеральное агентство воздушного транспорта работали как единая команда. Это пример того, как мы должны взаимодействовать, когда речь идет о северах. В непростые с экономической точки зрения времена огромные деньги были выделены для того, чтобы поддержать норильчан и таймырцев. Нам еще предстоит год наблюдать, как подрядчики будут доводить аэропорт до совершенства, устанавливать новое оборудование. Будет сделано еще немало. Норильчане часто летают, и когда авиаперевозки организованы на высоком уровне, этим можно гордиться".

Просмотров:178 112 человек, внесших существенный вклад в реализацию уникального проекта реконструкции аэропорта, получили почетные грамоты Федерального агентства воздушного транспорта, благодарности, благодарственные письма краевого Законодательного собрания, почетные грамоты губернатора Красноярского края, почетные грамоты компании и благодарности "Норникеля", знак "За заслуги перед городом Норильском", почетные грамоты от муниципального образования "Город Норильск"."Я поздравляю всех с отличным завершением работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, – сказал на церемонии директор Заполярного филиала "Норникеля" Николай Уткин. – Достаточно емко и много уже говорилось о том, как непросто это было, как сложно принимались решения. Я благодарен всем за ту организацию работ, которая позволила завершить все в срок. За то, насколько оперативно находились компромиссы и принимались решения. Я желаю нам всем безопасных полетов и успешного окончания реконструкции аэропорта"."Это событие масштаба всей страны, и хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто вложил свою душу и сердце, чтобы оно состоялось, – сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. – Хочется отметить усердную работу подрядчиков, Заполярного филиала, Заполярного транспортного филиала. И конечно, это яркий пример государственно-частного партнерства, в котором Красноярский край, Норильск, Таймыр, "Норникель" и Федеральное агентство воздушного транспорта работали как единая команда. Это пример того, как мы должны взаимодействовать, когда речь идет о северах. В непростые с экономической точки зрения времена огромные деньги были выделены для того, чтобы поддержать норильчан и таймырцев. Нам еще предстоит год наблюдать, как подрядчики будут доводить аэропорт до совершенства, устанавливать новое оборудование. Будет сделано еще немало. Норильчане часто летают, и когда авиаперевозки организованы на высоком уровне, этим можно гордиться".