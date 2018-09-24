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24 сентября 2018, 23:19



У берегов Таймыра затонул буксирный теплоход «Малахит», один человек погиб

По предварительным данным, экипаж теплохода вышел в море с нарушением установленных ограничений и условий плавания, не имея разрешения на плавание в акватории Северного морского пути. Кроме того, капитан «Малахита» не уведомил о своем выходе в море капитана ближайшего морского порта, морского спасательного координационного центра, органы Госморречнадзора, а также администрацию Северного морского пути. По факту крушения теплохода возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. СПРАВКА Буксирный теплоход «Малахит» типа РБТ проекта 05Т был построен в 1959 году Центром судоремонта «Звездочка» в Севродвинске. Суда проекта 05Т относятся к типу рейдово-портовых буксиров-кантовщиков со стальным однопалубным корпусом, ледокольным носом и транцевой кормой. Силовая установка - два дизеля мощность по 100 кВт. Движитель - двухвинтовой с ВФШ в неповоротных насадках. Назначение судна: выполнение портовых и рейдовых работ, а так же буксировка судов всех типов.

Просмотров:98 У мыса Сибирский в Хатангском заливе моря Лаптевых столкнулся с баржей и затонул буксирный теплоход «Малахит», принадлежащий «Хатангскому морскому торговому порту». При крушении один из трех членов экипажа буксира погиб. Как сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, кораблекрушение произошло в 10 утра 24 сентября. Буксир «Малахит», находясь близ мыса Сибирский в пределах трассы Северного морского пути, столкнулся с несамоходной баржей «ТМИ-3». В результате столкновения буксирный теплоход получил серьезные повреждения от которых затонул. При этом один из трех членов экипажа погиб.По предварительным данным, экипаж теплохода вышел в море с нарушением установленных ограничений и условий плавания, не имея разрешения на плавание в акватории Северного морского пути.Кроме того, капитан «Малахита» не уведомил о своем выходе в море капитана ближайшего морского порта, морского спасательного координационного центра, органы Госморречнадзора, а также администрацию Северного морского пути.По факту крушения теплохода возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека).В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.СПРАВКАБуксирный теплоход «Малахит» типа РБТ проекта 05Т был построен в 1959 году Центром судоремонта «Звездочка» в Севродвинске.Суда проекта 05Т относятся к типу рейдово-портовых буксиров-кантовщиков со стальным однопалубным корпусом, ледокольным носом и транцевой кормой. Силовая установка - два дизеля мощность по 100 кВт. Движитель - двухвинтовой с ВФШ в неповоротных насадках.Назначение судна: выполнение портовых и рейдовых работ, а так же буксировка судов всех типов.