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25 сентября 2018, 00:27



Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на часть осени и предстоящую зиму. Холоднее всего будет на Таймыре, северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

Как отмечают синоптики, в последние 18 лет прогнозы на холодное время года оправдываются на 58-81%. При этом с вероятностью 67-69% температура предстоящими осенью и зимой на большей части территории России будет в пределах и выше нормы. Только на севере может быть холоднее, чем прошлой зимой. В октябре температура выше нормы ожидается на большей части Приволжского федерального округа и в Республике Коми, в Уральском федеральном округе, на севере Красноярского края, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Ниже нормы средняя температура октября предполагается в Калининградской области, на юго-востоке Сибирского федерального округа и на юге Дальневосточного федерального округа. Достаточно теплым ожидается ноябрь на севере Уральского и Сибирского федеральных округов. А вот холоднее обычного будет в Северо-Западном федеральном округе, на северо-востоке Якутии и на Чукотке. Первый зимний месяц, скорее всего, будет теплее обычного в Иркутской области и Республике Бурятия. На большей же части Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии и севере Чукотки декабрь ожидается холоднее, чем в прошлом году. После новогодних праздников - в январе 2019 года - выше нормы средняя температура прогнозируется на большей части Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе, а также на юго-западе Сибирского федерального округа. Ниже, чем в январе прошлого года температура ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на большей части Якутии и Чукотки. Довольно мягкое завершение зимы ожидается на юге Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. А холоднее обычного февраль в 2019 году предполагается на Таймыре, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

Просмотров:79 Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на часть осени (октябрь и ноябрь) и предстоящую зиму 2018-2019 годов.Как отмечают синоптики, в последние 18 лет прогнозы на холодное время года оправдываются на 58-81%. При этом с вероятностью 67-69% температура предстоящими осенью и зимой на большей части территории России будет в пределах и выше нормы. Только на севере может быть холоднее, чем прошлой зимой.В октябре температура выше нормы ожидается на большей части Приволжского федерального округа и в Республике Коми, в Уральском федеральном округе, на севере Красноярского края, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке.Ниже нормы средняя температура октября предполагается в Калининградской области, на юго-востоке Сибирского федерального округа и на юге Дальневосточного федерального округа. Достаточно теплым ожидается ноябрь на севере Уральского и Сибирского федеральных округов. А вот холоднее обычного будет в Северо-Западном федеральном округе, на северо-востоке Якутии и на Чукотке.Первый зимний месяц, скорее всего, будет теплее обычного в Иркутской области и Республике Бурятия. На большей же части Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии и севере Чукотки декабрь ожидается холоднее, чем в прошлом году.После новогодних праздников - в январе 2019 года - выше нормы средняя температура прогнозируется на большей части Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе, а также на юго-западе Сибирского федерального округа. Ниже, чем в январе прошлого года температура ожидается в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на большей части Якутии и Чукотки.Довольно мягкое завершение зимы ожидается на юге Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. А холоднее обычного февраль в 2019 году предполагается на Таймыре, на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.