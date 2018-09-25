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25 сентября 2018, 11:52



В парке у озера Долгое открылась детская площадка ПДД.

Обустройство детской площадки ПДД входит в первый этап благоустройства общей парковой территории. Дмитрий Самородов, начальник УКРиС администрации г. Норильска: "Не все реализовали в этом году, что хотели, работы еще не завершены. Парк еще продолжает находиться в стадии ремонтных работ на два последующих года. Все замечания официально зафиксированы, переданы подрядчику и будут устраняться. Парк как зона открытая еще находиться в ремонте". Отдельно Дмитрий Самородов обратился к посетителям площадки, особенно его взрослой части - не заниматься вандализмом и не ломать то, что создается для детей таким трудом. Уже сломано несколько игровых комплексов, скамеек, оторваны рули с детских каруселей. В следующем году обустройство парка продолжится. В первую очередь вывезут земляную насыпь, в перспективе здесь будет заводская горка 100*100 в диаметре, 8-9 метров высотой. Горка будет круглогодичного пользования.

Просмотров:108 Первый урок по правилам дорожного движения провели ученики 1а класса 23 школы. Вчерашние детсадовцы, сегодня - уже школьники пытались сосредоточиться на новенькой площадке. Здесь все по-настоящему: проезжая часть, тротуар, пешеходные переходы,дорожные знаки, работающие в разных режимах светофоры и даже транспорт. Пусть детский, но транспорт. Он-то и мешал сосредоточиться. Очень хотелось сразу за руль - и в путь. Но сначала надо было выслушать преподавателя. Показать на практике, как надо переходить дорогу. А это оказалось не так легко. Здесь инструктор школы безопасности дорожного движения был в качестве "удерживающего" устройства. А на дороге такого удерживающего устройства рядом может и не оказаться. Поэтому здесь старались отработать навыки до автоматизма: пешеходный переход, посмотреть налево, направо, только убедившись, переходить дорогу.Обустройство детской площадки ПДД входит в первый этап благоустройства общей парковой территории. Дмитрий Самородов, начальник УКРиС администрации г. Норильска: "Не все реализовали в этом году, что хотели, работы еще не завершены. Парк еще продолжает находиться в стадии ремонтных работ на два последующих года. Все замечания официально зафиксированы, переданы подрядчику и будут устраняться. Парк как зона открытая еще находиться в ремонте". Отдельно Дмитрий Самородов обратился к посетителям площадки, особенно его взрослой части - не заниматься вандализмом и не ломать то, что создается для детей таким трудом. Уже сломано несколько игровых комплексов, скамеек, оторваны рули с детских каруселей. В следующем году обустройство парка продолжится. В первую очередь вывезут земляную насыпь, в перспективе здесь будет заводская горка 100*100 в диаметре, 8-9 метров высотой. Горка будет круглогодичного пользования.