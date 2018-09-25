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25 сентября 2018, 11:56



Норильск подготовил праздничную программу к Дню пожилого человека.

В Центральном районе 29 сентября в 15.00 в Городском центре культуры состоится концерт-ностальгия песен советских лет «Мои года – моё богатство». Для гостей праздника будет организована интерактивная танцплощадка «В городском саду…». Под аккомпанемент духового оркестра гости праздника смогут станцевать вальс и спеть песни 70-х-80-х годов. Ретровыставка в антураже осенних пейзажей в выставочной галерее ГЦК дополнит атмосферу городского парка незабываемыми впечатлениями. Элементы фотозоны в стиле 80-х годов, которая располагалась во время празднования юбилея города на Ленинском проспекте, позволит всем желающим сделать соответствующее духу времени и модное сейчас селфи. В районе Талнах 1 октября в 18.00 на сцене культурно-досугового центра им. Вл. Высоцкого будет представлена интерактивная концертная программа «Какие наши годы!». Можно будет погрузиться во времена юности и вспомнить песни и танцы прошлых лет, получить призы, приняв участие в играх «Нам песня строить и жить помогает» и «Танцплощадка». В фойе будет работать выставка прикладного творчества «Академия мастерства» клуба «Рукодельницы» Талнахской городской библиотеки. Участницы клуба проведут мастер-класс по рукоделию. Для желающих сделать яркие фотографии будет работать фотосалон «Королева осени». В районе Кайеркан 29 сентября в 15.00 в Кайерканской детской школе искусств гостей праздника порадуют своим творчеством коллективы: народный казачий ансамбль «Горлица», струнный ансамбль Play School, вокальная студия «Свои», хореографический ансамбль «Кайерканская мозаика», а также солисты-педагоги. Сотрудники культурно-досугового центра «Юбилейный» для зрителей подготовили интерактивные и музыкальные конкурсы. В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса «Бабушкин пирог». На 2-м этаже школы пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и по высаживанию комнатных растений, также зрителей и участников ждёт викторина «Мой Норильск» от сотрудников библиотеки № 8.

Просмотров:108 С 29 сентября по 1 октября во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.В Центральном районе 29 сентября в 15.00 в Городском центре культуры состоится концерт-ностальгия песен советских лет «Мои года – моё богатство». Для гостей праздника будет организована интерактивная танцплощадка «В городском саду…». Под аккомпанемент духового оркестра гости праздника смогут станцевать вальс и спеть песни 70-х-80-х годов. Ретровыставка в антураже осенних пейзажей в выставочной галерее ГЦК дополнит атмосферу городского парка незабываемыми впечатлениями. Элементы фотозоны в стиле 80-х годов, которая располагалась во время празднования юбилея города на Ленинском проспекте, позволит всем желающим сделать соответствующее духу времени и модное сейчас селфи.В районе Талнах 1 октября в 18.00 на сцене культурно-досугового центра им. Вл. Высоцкого будет представлена интерактивная концертная программа «Какие наши годы!». Можно будет погрузиться во времена юности и вспомнить песни и танцы прошлых лет, получить призы, приняв участие в играх «Нам песня строить и жить помогает» и «Танцплощадка». В фойе будет работать выставка прикладного творчества «Академия мастерства» клуба «Рукодельницы» Талнахской городской библиотеки. Участницы клуба проведут мастер-класс по рукоделию. Для желающих сделать яркие фотографии будет работать фотосалон «Королева осени».В районе Кайеркан 29 сентября в 15.00 в Кайерканской детской школе искусств гостей праздника порадуют своим творчеством коллективы: народный казачий ансамбль «Горлица», струнный ансамбль Play School, вокальная студия «Свои», хореографический ансамбль «Кайерканская мозаика», а также солисты-педагоги. Сотрудники культурно-досугового центра «Юбилейный» для зрителей подготовили интерактивные и музыкальные конкурсы. В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса «Бабушкин пирог». На 2-м этаже школы пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и по высаживанию комнатных растений, также зрителей и участников ждёт викторина «Мой Норильск» от сотрудников библиотеки № 8.