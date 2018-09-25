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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
14:34 В воскресной школе при Свято-Скорбященском соборе начался новый учебный год для 130 норильчат.
13:45 Норильские автобусы временно перестали ходить до остановки "Молокозавод". Причина - в ее неудовлетворительном состоянии.
13:15 Уже с нового года в Норильске начнет работать муниципальная программа развития туризма, которая в идеале должна войти в аналогичную федеральную программу.
12:28 Усс внес кандидатуру Юрия Лапшина на должность председателя краевого правительства.
12:01 За неделю в крае заболели гриппом почти 8 тысяч человек.
11:56 Норильск подготовил праздничную программу к Дню пожилого человека.
11:52 В парке у озера Долгое открылась детская площадка ПДД.
00:27 Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на часть осени и предстоящую зиму. Холоднее всего будет на Таймыре, северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
23:19 У берегов Таймыра затонул буксирный теплоход «Малахит», один человек погиб
19:31 В Норильске наградили участников реконструкции местного аэропорта.
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