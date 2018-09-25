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25 сентября 2018, 12:01



За неделю в крае заболели гриппом почти 8 тысяч человек.



Просмотров:105 Почти 8 тысяч человек в крае заболели гриппом за неделю. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Об эпидемии пока речи нет, специалисты прогнозируют её пик на декабрь-январь. Прирост заболеваемости связывают с тем, что начали формироваться новые группы в детских садах и классы в школах — дети встречаются, обмениваются вирусами. Также зафиксировано более 300 случаев внебольничной пневмонии.