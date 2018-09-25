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25 сентября 2018, 12:28



Усс внес кандидатуру Юрия Лапшина на должность председателя краевого правительства.

Депутаты Заксобрания должны принять или отклонить кандидатуру Лапшина на ближайшей сессии. Напомним, Юрий Лапшин исполняет обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края с 31 мая 2018 года. Ранее он занимал должность зампреда. Предыдущим председателем правительства региона был Виктор Томенко, который по результатам выборов 9 сентября набрал более 50% голосов избирателей и стал губернатором Алтайского края. Справка: Юрий Анатольевич Лапшин родился 29 июня 1963 года в городе Красноярске. В 1986 году окончил завод-ВТУЗ Красноярского политехнического института. В 1986-1991 гг. - заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ машиностроительного завода, мастер производственного объединения Красноярского машиностроительного завода, первый секретарь Красноярского горкома ВЛКСМ. С 1991 г. по 2000 г. - генеральный директор, президент ЗАО "Страховая компания АСТРОВАЗ" (член экспертного совета при правительстве РФ по страховым и финансовым рынкам). В 2000-2007 гг. - исполнительный директор по финансам и инвестициям, генеральный директор ЗАО "Страховая компания "Кров". В 2007-2009 гг. - генеральный директор ООО "Инвестиционно-строительная компания. Стратегия ХХI век", генеральный директор ООО "Стройсервисинвест". С 2009 г. по 2010 г. - и. о. министра финансов и экономики Республики Хакасия, министр финансов и экономики Республики Хакасия, министр финансов Республики Хакасия. В 2010-2011 гг. - заместитель главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия - министр финансов Республики Хакасия. С 2011 по 2014 гг. - и. о. первого заместителя главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия - министр финансов Республики Хакасия, затем и. о. первого заместителя главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия. В 2014 г. - первый заместитель главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия. С октября 2014 г. - заместитель председателя правительства Красноярского края. С 30 сентября 2017 года - исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края. С 11 мая 2018 года - первый заместитель председателя правительства Красноярского края. С 31 мая 2018 года - временно исполняет полномочия первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края.

Просмотров:123 Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил назначить Юрия Лапшина на должность первого заместителя главы региона и председателя краевого правительства. «Вношу в Законодательное собрание Красноярского края на согласование кандидатуру Лапшина Юрия Анатольевича для назначения на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского края», — говорится в документе, адресованном председателю краевого ЗС Дмитрию Свиридову.Депутаты Заксобрания должны принять или отклонить кандидатуру Лапшина на ближайшей сессии. Напомним, Юрий Лапшин исполняет обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края с 31 мая 2018 года. Ранее он занимал должность зампреда. Предыдущим председателем правительства региона был Виктор Томенко, который по результатам выборов 9 сентября набрал более 50% голосов избирателей и стал губернатором Алтайского края.Справка: Юрий Анатольевич Лапшин родился 29 июня 1963 года в городе Красноярске. В 1986 году окончил завод-ВТУЗ Красноярского политехнического института. В 1986-1991 гг. - заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ машиностроительного завода, мастер производственного объединения Красноярского машиностроительного завода, первый секретарь Красноярского горкома ВЛКСМ.С 1991 г. по 2000 г. - генеральный директор, президент ЗАО "Страховая компания АСТРОВАЗ" (член экспертного совета при правительстве РФ по страховым и финансовым рынкам).В 2000-2007 гг. - исполнительный директор по финансам и инвестициям, генеральный директор ЗАО "Страховая компания "Кров".В 2007-2009 гг. - генеральный директор ООО "Инвестиционно-строительная компания. Стратегия ХХI век", генеральный директор ООО "Стройсервисинвест".С 2009 г. по 2010 г. - и. о. министра финансов и экономики Республики Хакасия, министр финансов и экономики Республики Хакасия, министр финансов Республики Хакасия.В 2010-2011 гг. - заместитель главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия - министр финансов Республики Хакасия.С 2011 по 2014 гг. - и. о. первого заместителя главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия - министр финансов Республики Хакасия, затем и. о. первого заместителя главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия.В 2014 г. - первый заместитель главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия.С октября 2014 г. - заместитель председателя правительства Красноярского края.С 30 сентября 2017 года - исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края.С 11 мая 2018 года - первый заместитель председателя правительства Красноярского края.С 31 мая 2018 года - временно исполняет полномочия первого заместителя губернатора Красноярского края – председателя правительства Красноярского края.