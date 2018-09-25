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25 сентября 2018, 13:15



Уже с нового года в Норильске начнет работать муниципальная программа развития туризма, которая в идеале должна войти в аналогичную федеральную программу.

Для Норильска этот опыт нов, поэтому при создании программы депутаты и администрация будут опираться на опыт других городов. Федеральная программа развития туризма, рассчитанная на 10 лет, начнет работать со следующего года. Александр Пестряков в этой связи отметил: "Не буду скрывать, что совместно с АРН мы работаем над тем, чтобы Норильск попал в эту федеральную программу. Вопрос этот не простой, муниципалитет может попасть в программу на конкурсной основе. У нас же пока нет временного ограничения, а бюджет, как обычно, закладывается на три года". Делясь деталями работы над концепцией, Александр Пестряков сообщил журналистам, что, в частности, опыт развития туризма Норильск планирует перенять у Сочи, где к Олимпиаде смогли отстроить массу огромных туристических комплексов. "Думаю, и в Норильске это реально. Будем развивать город не только как металлургическую отрасль, но и как туристический объект", - заверил Александр Пестряков.

Просмотров:99 Вне очередной сессии депутаты сразу на двух комиссиях – на бюджетной и на комиссии по городскому хозяйству - обсуждали концепцию программы развития туризма в Норильске, инициатором которой выступает Агентство развития Норильска, а потому и обсуждение ведется совместно. По словам Александра Пестрякова, председателя НГСД, было бы хорошо, чтобы мероприятия программы были включены в бюджет 2019 года.Для Норильска этот опыт нов, поэтому при создании программы депутаты и администрация будут опираться на опыт других городов. Федеральная программа развития туризма, рассчитанная на 10 лет, начнет работать со следующего года.Александр Пестряков в этой связи отметил: "Не буду скрывать, что совместно с АРН мы работаем над тем, чтобы Норильск попал в эту федеральную программу. Вопрос этот не простой, муниципалитет может попасть в программу на конкурсной основе. У нас же пока нет временного ограничения, а бюджет, как обычно, закладывается на три года".Делясь деталями работы над концепцией, Александр Пестряков сообщил журналистам, что, в частности, опыт развития туризма Норильск планирует перенять у Сочи, где к Олимпиаде смогли отстроить массу огромных туристических комплексов."Думаю, и в Норильске это реально. Будем развивать город не только как металлургическую отрасль, но и как туристический объект", - заверил Александр Пестряков.