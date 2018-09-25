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25 сентября 2018, 13:45



Норильские автобусы временно перестали ходить до остановки "Молокозавод". Причина - в ее неудовлетворительном состоянии.

"Если там при развороте автобуса упадет пассажир или кондуктор - это будет считаться ДТП. Когда остановку приведут в соответствие с правилами, движение восстановится", - отметил Владимир Рябуха. Остановка "Молокозавод" находится в ведении предприятия "Норильский молочный завод". При этом проблема эта существует давно. В 2016 году аналогичная ситуация уже складывалась и остановка тогда тоже закрывалась для общественного транспорта. Зимой ее периодически закрывают, когда дорогу переметает снегом. "Заполярная правда" будет следить за развитием ситуации.

Просмотров:84 С 12 часов 24 сентября конечная остановка автобусов маршрута № 11 - "Административно деловой центр", а не "Молокозавод". Как объяснил начальник отдела эксплуатации МУП "НПОПАТ" Владимир Рябуха, движение там ограничено из-за того, что эта остановка не соответствует требованиям безопасных перевозок пассажиров: там нет асфальта, зато есть ямы, выбоины, просадки грунта, а ширина посадочной площадки не больше полутора метров."Если там при развороте автобуса упадет пассажир или кондуктор - это будет считаться ДТП. Когда остановку приведут в соответствие с правилами, движение восстановится", - отметил Владимир Рябуха.Остановка "Молокозавод" находится в ведении предприятия "Норильский молочный завод". При этом проблема эта существует давно. В 2016 году аналогичная ситуация уже складывалась и остановка тогда тоже закрывалась для общественного транспорта. Зимой ее периодически закрывают, когда дорогу переметает снегом."Заполярная правда" будет следить за развитием ситуации.