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25 сентября 2018, 14:34



В воскресной школе при Свято-Скорбященском соборе начался новый учебный год для 130 норильчат.



Просмотров:65 Занятия проходят в здании духовно-просветительского центра имени Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) на улице Пушкина, 11. В этом году воскресную школу по благословению Епископа Норильского Агафангела возглавила матушка Светлана Пирогова. Дети от 5 до 13 лет учатся по субботам и воскресеньям, более старшие переходят на молодежные православнее курсы. С этого года уроки в воскресной школе ведутся по программе "Вертоград", разработанной для воспитанников гимназии в Троице-Сергиевой Лавре. Среди предметов - храмоведение, православная иконопись, Ветхий Завет и Новый Завет, церковно-славянский язык, литургика. Второй год по особой программе проводятся занятия для ребят с ограниченными по здроровью возможностями. В воскресной школе работают кружки по интересам: дошколята и первоклассники занимаются в театре кукол "Улыбка", есть кружок мягкой игрушки "Добрая иголочка", все желающие посещают уроки по кулинарии. Со временем, после завершения работ мастеров росписи, начнутся занятия в воскресной школе при храме Новомучеников и исповедников Церкви Русской. До конца года воспитанники воскресной школы примут участие в конкурсе рисунков "Красота Божьего мира" и в конкурсе исследовательских работ, посвященных новомученикам, пострадавших за веру в Христа на нашей северной земле.