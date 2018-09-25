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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 сентября 2018, 16:54

Депутат Наталья Плотникова удостоена благодарности председателя Совета Федерации


Перед началом работы очередной сессии Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, председатель НГСД, вручил благодарность Председателя Совета Федерации Наталье Плотниковой, входящей в депутатский корпус с 2007 года. В 1997 году она создала общественную организацию родителей, воспитывающих детей-инвалидов, инициировавшую появление в Норильске реабилитационного центра для детей-инвалидов «Виктория». Кроме того, Наталья Плотникова является уполномоченным по правам ребенка в городе Норильске.
Благодарности Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ депутат удостоена за многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Красноярском крае и активную общественную деятельность.

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    Список новостей

 25 сентября 2018 
16:56   Новый политический сезон норильские депутаты открыли заседанием седьмой сессии НГСД 16:54   Депутат Наталья Плотникова удостоена благодарности председателя Совета Федерации
14:34   В воскресной школе при Свято-Скорбященском соборе начался новый учебный год для 130 норильчат. 13:45   Норильские автобусы временно перестали ходить до остановки "Молокозавод". Причина - в ее неудовлетворительном состоянии.
13:15   Уже с нового года в Норильске начнет работать муниципальная программа развития туризма, которая в идеале должна войти в аналогичную федеральную программу. 12:28   Усс внес кандидатуру Юрия Лапшина на должность председателя краевого правительства.
12:01   За неделю в крае заболели гриппом почти 8 тысяч человек. 11:56   Норильск подготовил праздничную программу к Дню пожилого человека.
11:52   В парке у озера Долгое открылась детская площадка ПДД. 00:27   Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на часть осени и предстоящую зиму. Холоднее всего будет на Таймыре, северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

 24 сентября 2018 
23:19   У берегов Таймыра затонул буксирный теплоход «Малахит», один человек погиб 19:31   В Норильске наградили участников реконструкции местного аэропорта.
17:27   С 24 по 27 сентября в Норильске пройдет серия мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам ВИЧ/СПИДа. 16:56   Медики приглашают население на традиционную встречу.
16:52   В субботу состоялось традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история которого берет свое начало с 60-х годов прошлого века. 16:32   Сроки сдачи кровель после капремонтов в норильских домах сдвинуты из-за поздней весны, все работы завершатся к середине октября.
16:14   Начнем с «Пиковой дамы». В октябре откроется любимый норильчанами театр. 16:11   День бесплатной юридической помощи вновь пройдет в Норильске на этой неделе.
15:58   С 25 по 30 сентября в Норильске пройдет фототур для увлекающихся фотоделом и профессионалов. 15:29   11 молодежных команд Норильска совершили «Полевой выход» и освободили «арестованных» товарищей.
15:13   Норильские полицейские возвращаются домой из служебной командировки в Дагестан. Трое из них отличились на службе и сегодня получили заслуженные награды. 14:28   Из-за сильного тумана норильский аэропорт работает по фактической погоде.
13:50   Сегодня NordStar выполнил первый рейс в Норильск после окончания третьего, завершающего этапа реконструкции ВПП. 11:49   ДТП в Кайеркане. Люди в машине, которую буквально разорвало, остались живы.
11:11   Более 130 нарушений ПДД. Таков результат рейдов «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель» за выходные дни. 10:49   Сергей Меняйло: «Жители Красноярского края – главная ценность и основной ресурс развития территории».
10:21   Енисейское пароходство завершило перевозки по Ангаре. 09:46   Сегодня огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Алматы.
09:33   Изменения в руководстве «Норникеля». 09:20   Александр Усс подписал распоряжение о полномочиях членов правительства Красноярского края, а также назначил Клишаса представителем в Совете Федерации.
09:05   В патрульно-постовой службе городского ОМВД открыты вакансии.

 22 сентября 2018 
15:00   В Норильске сегодня состоялось ежегодное массовое восхождение на Сокол

 21 сентября 2018 
21:48   Завершилась реконструкция моста через напорные водоводы на Юго-Западной объездной дороге Норильска 18:12   Сотрудники Отдела МВД России по г. Норильску разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стала 30-летняя норильчанка
16:44   Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, в любое время, без ограничения сроков. 16:38   Причиной вымирания динозавров были извержения в районе Норильска, считают геологи.
15:59   Завтра состоится традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история берет свое начало с 60-х годов прошлого века. 15:51   Концерт-ностальгия, танцплощадка и бабушек пироги. Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.
15:40   Сегодня в Норильске откроется информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 15:19   В Норильск пришло бабье лето: в выходные температура воздуха достигнет двенадцати градусов выше нуля.
15:11   «Норильсктрансгаз» завершил строительство отрезка газопровода до котельной аэропорта «Норильск». 14:24   Жителей края приглашают присоединиться к Всемирному дню без автомобиля.
14:03   Александр Усс официально вступил в должность губернатора Красноярского края. 13:41   Норильские студенты и юнармейцы отправятся на спасение своих «арестованных» товарищей.
10:30   Норильчанин в десятке лучших. В Красноярском крае завершился первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». 10:19   Норильский колледж искусств открывает новый творческий сезон спектаклем «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов писателя.
10:11   Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года. 09:50   Огонь Студенческих игр отправился в очередное путешествие. В Турине прошла церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019.
08:38   В Норильске пройдет всероссийский междисциплинарный форум «Читаем Север».

 20 сентября 2018 
18:51   На побережье Карского моря завершилась экспедиция экообщественников "Природа Сибири". Ее руководитель, путешественник Игорь Чапалов, находясь проездом ...




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