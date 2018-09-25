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25 сентября 2018, 16:54



Депутат Наталья Плотникова удостоена благодарности председателя Совета Федерации

Благодарности Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ депутат удостоена за многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Красноярском крае и активную общественную деятельность.

Просмотров:127 Перед началом работы очередной сессии Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, председатель НГСД, вручил благодарность Председателя Совета Федерации Наталье Плотниковой, входящей в депутатский корпус с 2007 года. В 1997 году она создала общественную организацию родителей, воспитывающих детей-инвалидов, инициировавшую появление в Норильске реабилитационного центра для детей-инвалидов «Виктория». Кроме того, Наталья Плотникова является уполномоченным по правам ребенка в городе Норильске.Благодарности Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ депутат удостоена за многолетний добросовестный труд, большой вклад в реализацию социально значимых проектов в Красноярском крае и активную общественную деятельность.