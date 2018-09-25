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Патриарх в Норильске

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 сентября 2018, 16:56

Новый политический сезон норильские депутаты открыли заседанием седьмой сессии НГСД


Депутаты рассмотрели 26 вопросов, часть из которых носит технический характер, а часть вносит серьезные изменения в жизнь норильчан.
Так, в связи с вступлением в действие федерального закона о минимальной оплате труда (МРОТ) было скорректировано положение об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. Теперь людям, чья заработная плата ниже 29024 рублей (МРОТ, установленный для Норильска), будет производиться доплата за счет краевых бюджетных средств. Кроме того, упрощена процедура получения разрешения на размещение рекламных конструкций и рекламы на транспорте.
Утвердили депутаты и положение о Молодежном парламенте. Сейчас в состав Парламента третьего созыва войдет 21 человек, треть из которых будет утверждена главой города, треть – депутатами, остальные семь человек станут самовыдвиженцами. Такая схема формирования Парламента действует в аналогичной краевой структуре. Кандидатами могут стать люди, постоянно проживающие в Норильске в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Срок полномочий парламентариев ограничится двумя годами. Работать молодые люди будут на общественных началах.
Законотворцы единогласно поддержали эту инициативу, так же, как законодательное закрепление за депутатами права на обучение в вузах и повышение квалификации за счет бюджетных средств.
Рассмотрели на сессии и вопрос о присвоении звания Почетного гражданина Норильска. В частности, теперь этим званием может быть удостоен только один человек в год, исключением станут юбилейные годы – раз в пять лет звание Почетного вручат двоим норильчанам.

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12:01   За неделю в крае заболели гриппом почти 8 тысяч человек. 11:56   Норильск подготовил праздничную программу к Дню пожилого человека.
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11:11   Более 130 нарушений ПДД. Таков результат рейдов «Пешеходный переход» и «Нетрезвый водитель» за выходные дни. 10:49   Сергей Меняйло: «Жители Красноярского края – главная ценность и основной ресурс развития территории».
10:21   Енисейское пароходство завершило перевозки по Ангаре. 09:46   Сегодня огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Алматы.
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09:05   В патрульно-постовой службе городского ОМВД открыты вакансии.

 22 сентября 2018 
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15:59   Завтра состоится традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история берет свое начало с 60-х годов прошлого века. 15:51   Концерт-ностальгия, танцплощадка и бабушек пироги. Во всех районах города пройдут праздничные концерты, посвящённые Международному дню пожилых людей.
15:40   Сегодня в Норильске откроется информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». 15:19   В Норильск пришло бабье лето: в выходные температура воздуха достигнет двенадцати градусов выше нуля.
15:11   «Норильсктрансгаз» завершил строительство отрезка газопровода до котельной аэропорта «Норильск». 14:24   Жителей края приглашают присоединиться к Всемирному дню без автомобиля.
14:03   Александр Усс официально вступил в должность губернатора Красноярского края. 13:41   Норильские студенты и юнармейцы отправятся на спасение своих «арестованных» товарищей.
10:30   Норильчанин в десятке лучших. В Красноярском крае завершился первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». 10:19   Норильский колледж искусств открывает новый творческий сезон спектаклем «Перечитывая Чехова» по мотивам рассказов писателя.
10:11   Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года. 09:50   Огонь Студенческих игр отправился в очередное путешествие. В Турине прошла церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019.
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