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25 сентября 2018, 16:56



Новый политический сезон норильские депутаты открыли заседанием седьмой сессии НГСД

Так, в связи с вступлением в действие федерального закона о минимальной оплате труда (МРОТ) было скорректировано положение об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. Теперь людям, чья заработная плата ниже 29024 рублей (МРОТ, установленный для Норильска), будет производиться доплата за счет краевых бюджетных средств. Кроме того, упрощена процедура получения разрешения на размещение рекламных конструкций и рекламы на транспорте. Утвердили депутаты и положение о Молодежном парламенте. Сейчас в состав Парламента третьего созыва войдет 21 человек, треть из которых будет утверждена главой города, треть – депутатами, остальные семь человек станут самовыдвиженцами. Такая схема формирования Парламента действует в аналогичной краевой структуре. Кандидатами могут стать люди, постоянно проживающие в Норильске в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Срок полномочий парламентариев ограничится двумя годами. Работать молодые люди будут на общественных началах. Законотворцы единогласно поддержали эту инициативу, так же, как законодательное закрепление за депутатами права на обучение в вузах и повышение квалификации за счет бюджетных средств. Рассмотрели на сессии и вопрос о присвоении звания Почетного гражданина Норильска. В частности, теперь этим званием может быть удостоен только один человек в год, исключением станут юбилейные годы – раз в пять лет звание Почетного вручат двоим норильчанам.

Просмотров:126 Депутаты рассмотрели 26 вопросов, часть из которых носит технический характер, а часть вносит серьезные изменения в жизнь норильчан.Так, в связи с вступлением в действие федерального закона о минимальной оплате труда (МРОТ) было скорректировано положение об оплате труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. Теперь людям, чья заработная плата ниже 29024 рублей (МРОТ, установленный для Норильска), будет производиться доплата за счет краевых бюджетных средств. Кроме того, упрощена процедура получения разрешения на размещение рекламных конструкций и рекламы на транспорте.Утвердили депутаты и положение о Молодежном парламенте. Сейчас в состав Парламента третьего созыва войдет 21 человек, треть из которых будет утверждена главой города, треть – депутатами, остальные семь человек станут самовыдвиженцами. Такая схема формирования Парламента действует в аналогичной краевой структуре. Кандидатами могут стать люди, постоянно проживающие в Норильске в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Срок полномочий парламентариев ограничится двумя годами. Работать молодые люди будут на общественных началах.Законотворцы единогласно поддержали эту инициативу, так же, как законодательное закрепление за депутатами права на обучение в вузах и повышение квалификации за счет бюджетных средств.Рассмотрели на сессии и вопрос о присвоении звания Почетного гражданина Норильска. В частности, теперь этим званием может быть удостоен только один человек в год, исключением станут юбилейные годы – раз в пять лет звание Почетного вручат двоим норильчанам.