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26 сентября 2018, 09:58



За сутки в Красноярском крае зафиксировано сразу 16 краж с банковских карт.

«По всем фактам проводятся проверки, устанавливаются лица, причастные к данным преступлениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — рассказали Sibnovosti.ru в ведомстве. Полицейские напомнили красноярцам, как не стать жертвами грабителей. Жителям края рекомендуют не сообщать данные пластиковых карт, кроме номера из 16 цифр, необходимых при переводе денег. Также нельзя хранить ПИН-код вместе с банковской картой и переходить по ссылкам в интернете, которые присылают в SMS-сообщениях. «При совершении покупок, продаж, обмена товаров через интернет необходимо пользоваться только проверенными сайтами, о существовании которых вы узнали от друзей и знакомых, ознакомьтесь с отзывами на интернет-ресурсах и т. п.», — напомнили в ведомстве. При краже денег с банковской карты необходимо обратиться в полицию.

Просмотров:183 Один из инцидентов произошел в Норильске. Грабитель вытащил у потерпевшего сотовый телефон и с помощью услуги онлайн-банка списал с карты 68 тысяч рублей.«По всем фактам проводятся проверки, устанавливаются лица, причастные к данным преступлениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — рассказали Sibnovosti.ru в ведомстве.Полицейские напомнили красноярцам, как не стать жертвами грабителей. Жителям края рекомендуют не сообщать данные пластиковых карт, кроме номера из 16 цифр, необходимых при переводе денег. Также нельзя хранить ПИН-код вместе с банковской картой и переходить по ссылкам в интернете, которые присылают в SMS-сообщениях.«При совершении покупок, продаж, обмена товаров через интернет необходимо пользоваться только проверенными сайтами, о существовании которых вы узнали от друзей и знакомых, ознакомьтесь с отзывами на интернет-ресурсах и т. п.», — напомнили в ведомстве.При краже денег с банковской карты необходимо обратиться в полицию.