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26 сентября 2018, 10:09



Золото выставки юных изобретателей в Индонезии досталось россиянам. У норильчан - серебро! Завтра норильские участники проведут пресс-конференцию по итогам работы выставки.

Международная выставка юных изобретателей (The 5th International Young Inventors Award – IYIA 2018) проходила в Индонезии 19-22 сентября. В выставке приняли участие более 300 школьников и студентов из 15 государств. Россию на международной арене представляли 17 изобретателей в возрасте от 6 до 19 лет из Москвы, Нижнего Новгорода, Норильска, Казани, Читы, Уфы, Мончегорска, Сарова и других городов России. "Российские школьники завоевали 12 золотых и 5 серебряных медалей международного конкурса юных изобретателей. Вершиной успеха российской команды стало присуждение одного из двух Гран-при с денежной премией Александру Дудкову из Нижнего Новгорода, представителю Нижегородского детского речного пароходства, за проект роботизированной модели судна для автономного мониторинга акваторий, работающей от силы ветра и солнца "Парус-крыло".

Просмотров:186 Два школьника из Нижнего Новгорода и двое – из города Сарова Нижегородской области завоевали золотые медали на всемирной выставке юных изобретателей в Индонезии, сообщают организаторы выставки со стороны России.Международная выставка юных изобретателей (The 5th International Young Inventors Award – IYIA 2018) проходила в Индонезии 19-22 сентября. В выставке приняли участие более 300 школьников и студентов из 15 государств. Россию на международной арене представляли 17 изобретателей в возрасте от 6 до 19 лет из Москвы, Нижнего Новгорода, Норильска, Казани, Читы, Уфы, Мончегорска, Сарова и других городов России."Российские школьники завоевали 12 золотых и 5 серебряных медалей международного конкурса юных изобретателей. Вершиной успеха российской команды стало присуждение одного из двух Гран-при с денежной премией Александру Дудкову из Нижнего Новгорода, представителю Нижегородского детского речного пароходства, за проект роботизированной модели судна для автономного мониторинга акваторий, работающей от силы ветра и солнца "Парус-крыло".