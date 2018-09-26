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26 сентября 2018, 10:15



Первый штраф за съемку квадрокоптером.

Факт незаконного использования воздушного пространства для съемок с квадрокоптера выявили в транспортной прокуратуре. 22 августа житель Красноярска снимал Ленинский проспект города без нужных документов. Было установлено, что красноярец запустил летательный аппарат без предоставления плана полета и получения разрешения. Кроме этого, у него не было разрешения на съемку от местных властей. Поэтому мужчину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП и оштрафовали. Сумма штрафа составила 3000 рублей.

Просмотров:236 Красноярца оштрафовали за съемку Норильска с квадрокоптера.Факт незаконного использования воздушного пространства для съемок с квадрокоптера выявили в транспортной прокуратуре. 22 августа житель Красноярска снимал Ленинский проспект города без нужных документов. Было установлено, что красноярец запустил летательный аппарат без предоставления плана полета и получения разрешения. Кроме этого, у него не было разрешения на съемку от местных властей. Поэтому мужчину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП и оштрафовали. Сумма штрафа составила 3000 рублей.