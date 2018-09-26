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26 сентября 2018, 11:35

Полиция проводит проверку по факту нападения на норильского активиста. Нападавшим придется ответить за побои и повреждение личного имущества по Административному и Уголовному кодексу.


Комментировал ситуацию заместитель начальника отдела МВД по г. Норильску подполковник Владислав Фальченко. Нападение на активиста произошло днем 22 сентября, когда он возвращался домой со съемки одиночных пикетов, которые проводили в Норильске члены КПРФ. Во дворе Комсомольской, 26, на него напали неизвестные, среди которых были люди как в гражданской одежде, так и в форме, внешне похожей на форменное обмундирование казаков и форму сотрудников частных охранных предприятий.
По словам Владислава Фальченко, после нападения пострадавший обратился с заявлением в отдел полиции № 1. В заявлении было сказано, что неустановленные лица причинили потерпевшему телесные повреждения и повредили личное имущество. Также после произошедшей стычки у него пропала часть имущества, которое находилось в сумке. Все имущество, за исключением поврежденного – видеокамеры, изъято, и как только закончатся следственные действия, будет возвращено потерпевшему.
Все видеоподтверждения произошедшего приобщены к материалам.
"По данному факту сотрудниками отдела МВД по г. Норильску проведена проверка, в ходе которой было установлено лицо, причинившее телесные повреждения, – рассказал Владислав Фальченко. - Все лица, которые находились в месте конфликта, выявлены. Сведений о том, что нападавшие являются членами единого Енисейского казачьего войска, нет. Нападавших было несколько, но побои наносил только один человек. Конфликт разгорелся из-за того, что активист вел видеозапись на камеру, в объектив которой попал и правонарушитель. Последний сделал замечание и попросил, чтобы его не снимали... Это и стало причиной возникновения конфликта".
На данный момент установлено, что потерпевшему причинены ушибы мягких тканей, и в отношении нападавшего сейчас оформляются материалы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Потерпевший прошел самостоятельно медицинскую экспертизу, после получения заключения экспертов будет дана окончательная юридическая оценка. Санкции по статье Административного кодекса предусматривают штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей, или административный арест на срок от десяти до 15 суток, или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
К материалу об административном правонарушении будут также приобщены медицинские документы, проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы иметь полную картину о тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему. Также отделом дознания отдела полиции № 1 по факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В ходе производства по делу также будут проведены необходимые экспертизы и исследования: товароведческая - для определения суммы причиненного ущерба, а также дана оценка всем обстоятельствам, которые будут установлены. Санкции по данной статье предусматривают до двух лет лишения свободы.
После проведения всех необходимых экспертиз дело будет направлено в суд на рассмотрение, который и примет окончательное решение о наказании.

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