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26 сентября 2018, 11:52



Прокуратурой города Норильска в суд направлено уголовное дело в отношении матери, жестоко избившей своего ребенка.

Испытывая неприязнь к ребенку из-за создаваемого им шума, Мамедова нанесла ему несколько ударов по голове и телу, причинив опасные для жизни повреждения. В настоящее время в отношении Мамедовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемого ей преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, с ограничением свободы до 2 лет.

Просмотров:195 И. о. прокурора г. Норильска утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению Юлии Мамедовой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Как установлено в ходе предварительного следствия, в июле 2018 года в ночное время в квартире по месту жительства Мамедовой между ней и ее мужем произошел конфликт, в результате которого проснулся и начал шуметь их малолетний ребенок.Испытывая неприязнь к ребенку из-за создаваемого им шума, Мамедова нанесла ему несколько ударов по голове и телу, причинив опасные для жизни повреждения.В настоящее время в отношении Мамедовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемого ей преступления предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, с ограничением свободы до 2 лет.