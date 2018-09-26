26 сентября 2018, 14:22



26 сентября ожидается мощная магнитная буря.

26 сентября ожидается самая мощная магнитная буря в этом месяце — 8 баллов. Специалисты предупреждают метеозависымых людей соблюдать режим сна и питания, водителей просят быть внимательными на дороге и не садиться за руль при недомогании и плохом самочувствии. К слову, штормит, по прогнозам, весь сентябрь — практически каждый день до 6 баллов.