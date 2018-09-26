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26 сентября 2018, 14:24



Воздух в Красноярске и Норильске сделают чище на деньги нацпроекта «Экология».



Просмотров:134 Красноярск и Норильск попали в число 12 городов страны, в которых запланировано снижение вредных выбросов в атмосферу в рамках нацпроекта «Экология». На территориях будет реализовываться проект «Воздух». Помимо городов Красноярского края мероприятия по снижению вредных выбросов планируют проводить в Чите, Братске, Магнитогорске, Новокузнецке, Челябинске и Нижнем Тагиле, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на главу Минприроды России Дмитрия Кобылкина. О новом проекте он заявил на заседании Президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Нацпроект «Экология» будет реализовываться в течение ближайших шести лет. Его финансирование с 2019 по 2024 год составит около 4 трлн рублей, из них 3 трлн рублей - внебюджетные источники. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что в основе всех федеральных проектов лежит задача сохранения здоровья россиян и повышение продолжительности жизни.