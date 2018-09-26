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26 сентября 2018, 14:33



Правительство внесло в Госдуму законопроект о ликвидации ГУПов и МУПов.

ГУПы или МУПЫ, созданные до вступления закона в действие, должны быть ликвидированы до 1 января 2021 года. По данным ТАСС, на начало 2018 года в стране зарегистрировано 18 624 унитарных предприятия. Это на 39% больше, чем в аналогичный период 2013 года.

Просмотров:132 Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму, сообщается на сайте кабмина в среду, 26 сентября. Документ запрещает создание унитарных предприятий и их деятельность, за исключением случаев, когда предприятие создается для обеспечения обороны, государственной или общественной безопасности и с разрешения президента или кабмина. В кабмине одобрили законопроект об изменениях в порядке создания госпредприятий. Еще одно исключение — в сферах естественных монополий или гособоронзаказа, если предприятие создается в качестве исполнителя. Выдачу заключений о соответствии создания унитарного предприятия или изменения им видов деятельности антимонопольному законодательству будет осуществлять ФАС.ГУПы или МУПЫ, созданные до вступления закона в действие, должны быть ликвидированы до 1 января 2021 года. По данным ТАСС, на начало 2018 года в стране зарегистрировано 18 624 унитарных предприятия. Это на 39% больше, чем в аналогичный период 2013 года.