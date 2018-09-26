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26 сентября 2018, 14:49



Норильчане заняли первое общекомандное место на открытом краевом турнире по боксу памяти Р. Ф. Давыдова.

В итоговом протоколе норильчане заняли первое общекомандное место. При этом золотые медали завоевали: Вячеслав Миронов, Денис Карасев, Богдан Ковальчук, Игорь Пряников, Александр Сидельников, Александр Большаков, Матвей Рублинский, серебро досталось: Виктору Бубнову, Никите Скворцову, Алексею Гребенникову, Виктору Бурдакову и Александру Спичаку. Приз турнира за лучшую технику получил Денис Карасев. «Летом мы провели большую подготовительную работу, поэтому к старту нынешнего спортивного сезона ребята подошли в хорошей форме, что они и продемонстрировали в Туруханске, показав достойную технику и волю к победе», - отметил тренер спортсменов Максим Трофимов. На очереди у норильчан Всероссийский турнир памяти Пивоварова, который состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 28 октября. Впрочем, перед этим они померятся силами на местном уровне – 12-14 октября в Талнахе.

Просмотров:137 В соревнованиях, прошедших в Туруханске, приняли участие юные боксеры из Ачинска, Туруханска, Новосибирска, Игарки, Дудинки, сборную Норильска представляли 13 спортсменов, воспитанников тренеров Максима Трофимова, Дениса Дурасова и Владимира Лазника.В итоговом протоколе норильчане заняли первое общекомандное место. При этом золотые медали завоевали: Вячеслав Миронов, Денис Карасев, Богдан Ковальчук, Игорь Пряников, Александр Сидельников, Александр Большаков, Матвей Рублинский, серебро досталось: Виктору Бубнову, Никите Скворцову, Алексею Гребенникову, Виктору Бурдакову и Александру Спичаку. Приз турнира за лучшую технику получил Денис Карасев.«Летом мы провели большую подготовительную работу, поэтому к старту нынешнего спортивного сезона ребята подошли в хорошей форме, что они и продемонстрировали в Туруханске, показав достойную технику и волю к победе», - отметил тренер спортсменов Максим Трофимов.На очереди у норильчан Всероссийский турнир памяти Пивоварова, который состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 28 октября. Впрочем, перед этим они померятся силами на местном уровне – 12-14 октября в Талнахе.