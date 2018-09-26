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26 сентября 2018, 15:43



В Норильске пройдет третий юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Мишка».

Согласно регламенту соревнований команды поделены на четыре подгруппы, победители выходят в полуфинал. Торжественное открытие турнира состоится в субботу, 29 сентября, в 15.00. В этот же день в 12.00 стартуют игры группового этапа. 30 сентября пройдут полуфиналы – в 13.00 и 13.50, а также заключительные встречи: в 14.40 - матч за третье место, в 15.30 – финал. Добавим, что в прошлом году победителем турнира стала команда школы № 42, второе место заняла команда школы № 31, и третье – команда школы № 20.

Просмотров:124 Игры, организованные МФК «Норильский никель», состоятся в Доме физической культуры 29-30 сентября с участием 12 сильнейших школьных команд. По традиции за каждой дружиной будет закреплен опытный наставник – профессиональный игрок МФК «Норильский никель».Согласно регламенту соревнований команды поделены на четыре подгруппы, победители выходят в полуфинал. Торжественное открытие турнира состоится в субботу, 29 сентября, в 15.00. В этот же день в 12.00 стартуют игры группового этапа. 30 сентября пройдут полуфиналы – в 13.00 и 13.50, а также заключительные встречи: в 14.40 - матч за третье место, в 15.30 – финал.Добавим, что в прошлом году победителем турнира стала команда школы № 42, второе место заняла команда школы № 31, и третье – команда школы № 20.