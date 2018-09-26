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26 сентября 2018, 16:18



Раиса Кармазина уточнила пенсионный возраст для жителей Крайнего Севера.

Сегодня депутаты Госдумы приняли во втором чтении президентские поправки к проекту о пенсионных изменениях.

Просмотров:239 Депутат Госдумы Раиса Кармазина прокомментировала пенсионный вопрос: «Женщины Крайнего Севера будут уходить на пенсию не в 58, а в 55 лет. Мужчины - в 60 лет. Именно этот возраст сегодня утвердили депутаты Госдумы при обсуждении законопроекта о совершенствовании пенсионной системы. Для коренных народов Севера возраст выхода на пенсию не изменился». Досрочно, в 50 лет, смогут уходить на пенсию женщины, имеющие двоих детей и стаж в условиях Крайнего Севера не менее 12 лет".Сегодня депутаты Госдумы приняли во втором чтении президентские поправки к проекту о пенсионных изменениях.