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26 сентября 2018, 16:22



Норильчанин стал чемпионом и призером первенства и чемпионата Красноярского края по плаванию.

Благодаря успешному выступлению в краевой столице, спортсмен отобрался на первенство Сибирского федерального округа, которое пройдет в Иркутске в октябре. Тренирует пловца Иван Калашников.

Просмотров:119 Состязания, прошедшие в Красноярске, собрали сильнейших участников со всего края – более 200 человек. Честь Норильска было доверено отстаивать воспитаннику ДЮСШ-5, кандидату в мастера спорта, ученику 11-й гимназии Никите Столярову. В комплексном плавании он стал лучшим в первенстве на дистанциях 100, 200 и 400 метров, а также вторым в чемпионате на 200 и 400 метров.Благодаря успешному выступлению в краевой столице, спортсмен отобрался на первенство Сибирского федерального округа, которое пройдет в Иркутске в октябре.Тренирует пловца Иван Калашников.