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26 сентября 2018, 16:24



МФК «Норильский никель» приглашает болельщиков на официальное знакомство с новичками команды.

Напомним, что стан норильчан уже пополнили шесть новичков, среди которых действующий победитель студенческого чемпионата мира в составе сборной России и лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги Руслан Кудзиев. Также отметим, что Кудзиев был признан лучшим игроком товарищеского матча, в котором накануне россияне со счетом 3:2 переиграли сборную Сербии, а новичок «Норникеля» оформил дубль. В нынешнем сезоне Суперлиги никельщики провели четыре матча, в которых набрали три очка. В следующем туре, 6-7 октября, они сыграют на выезде против «Ухты». Первая домашняя встреча подопечных Евгения Куксевича в этом сезоне назначена на 2-3 ноября, когда в рамках шестого тура они померятся силами с «Синарой».

Просмотров:128 Мероприятие состоится в пятницу, 28 сентября, в 18.00 в атриуме СРК «Арена-Норильск». После представления игроков команды в 19.30 в Доме спорта «БОКМО» состоится товарищеская встреча между заполярным клубом и сборной Норильска.Напомним, что стан норильчан уже пополнили шесть новичков, среди которых действующий победитель студенческого чемпионата мира в составе сборной России и лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги Руслан Кудзиев. Также отметим, что Кудзиев был признан лучшим игроком товарищеского матча, в котором накануне россияне со счетом 3:2 переиграли сборную Сербии, а новичок «Норникеля» оформил дубль.В нынешнем сезоне Суперлиги никельщики провели четыре матча, в которых набрали три очка. В следующем туре, 6-7 октября, они сыграют на выезде против «Ухты». Первая домашняя встреча подопечных Евгения Куксевича в этом сезоне назначена на 2-3 ноября, когда в рамках шестого тура они померятся силами с «Синарой».