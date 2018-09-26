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26 сентября 2018, 16:35



Садово-парковые скамейки и урны для сбора мусора? Площадка для торговли? Событийная площадка со сценой? Спортивное оборудование? Детское? Что в итоге будет сделано в Норильске на наиболее посещаемой территории общего пользования - решать норильчанам.

Напомним, в январе-феврале 2018 года в предварительном голосовании приняли участие 12 274 человека. Из них 1298 отказались от обработки персональных данных, и их голоса не были засчитаны. После первого голосования из десяти территорий в лидеры вышли три выше перечисленные. В рейтинговом голосовании, оно прошло в марте, больше всего голосов - 4156 - набрала территория в районе ул. Озерной, что в Оганере. Кстати, работы по ее благоустройству идут полным ходом. Сейчас же требуется определить, будет ли эта территория расширена или пора приступать к облагораживанию территорий в Талнахе (в марте она набрала 3752 голоса) или Кайеркане (3368 голосов). Также у норильчан есть шанс определить, просто подчеркнув в заявлении необходимое, что конкретно на этой территории следует установить.

Просмотров:116 Администрация Норильска призывает горожан проголосовать за одну из трех территорий (район Талнах, территория в районе ул. Маслова и ул. Бауманской; район Кайеркан, зона отдыха в районе домов № 9 и № 15 на ул. Победы; район Центральный, территория в районе ул. Озерной, д. 15а (II этап), которая будет благоустроена в 2019 году на средства, выделяемые из федерального бюджета. Заявление о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы можно получить до 15 октября включительно в выходные дни в СРК "Арена" и ТЦ "Галактика". Также распечатать анкету можно на сайте администрации, зайдя в раздел "Формирование городской среды на 2018-2022 годы". Особое внимание организаторы голосования обращают на необходимость предоставления персональных данных. Информация о Ф.И.О., адресе и номере телефона нужна для того, чтобы избежать многократного голосования одним человеком. Ни для каких других целей эти данные использоваться не будут.Напомним, в январе-феврале 2018 года в предварительном голосовании приняли участие 12 274 человека. Из них 1298 отказались от обработки персональных данных, и их голоса не были засчитаны.После первого голосования из десяти территорий в лидеры вышли три выше перечисленные. В рейтинговом голосовании, оно прошло в марте, больше всего голосов - 4156 - набрала территория в районе ул. Озерной, что в Оганере. Кстати, работы по ее благоустройству идут полным ходом. Сейчас же требуется определить, будет ли эта территория расширена или пора приступать к облагораживанию территорий в Талнахе (в марте она набрала 3752 голоса) или Кайеркане (3368 голосов). Также у норильчан есть шанс определить, просто подчеркнув в заявлении необходимое, что конкретно на этой территории следует установить.