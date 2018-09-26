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26 сентября 2018, 16:43



В Норильске наградили лучших воспитателей и работников детских садов.

Приветственные слова в адрес работников детских садов прозвучали от и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светланы Бабуриной и председателя комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Дмитрия Карасева. 16 человек получили благодарственные письма министерства образования Красноярского края, у одного воспитателя - благодарность от Законодательного собрания края. Более 30 нынешних "виновников торжества" - обладатели благодарственных писем главы города и Норильского городского Совета депутатов. История норильской детсадии началась в 1937 году, посетителями первых групп стали 35 ребятишек, чьи родители приехали покорять Север. В современном городе - 41 детский сад, в уютных и комфортных дошкольных учреждениях работают в общей сложности 6500 сотрудников, это порядка 40 процентов норильских бюджетников и 7 процентов трудового ресурса всей территории Большого Норильска. Детские сады сегодня посещают 12 128 детей. С ними занимаются по самым передовым обучающим программам, в садах реализуются инновационные и грантовые проекты, в городе за полярным кругом открыты полтора десятка специализированных групп для детей с особенностями развития - для малышей с нарушениями речи, зрения, слуха и т.д. Напомним, идея этого праздника - помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Дата дня воспитателя и всех дошкольных работников приурочена к открытию осенью 1863 года первого детского сада в Санкт-Петербурге. Со временем общественный, народный праздник стал отмечаться во всех регионах Российской Федерации, теперь чествование дошкольных работников проходит на официальном уровне.

Просмотров:130 Церемония награждения проходила в музее Норильска, она приурочена к Дню дошкольного работника, который отмечается 27 сентября. В канун праздника наградили наиболее ярких и ответственных профессионалов своего дела: воспитателей, заведующих, учителей-дефектологов, музыкальных работников, хозяйственников и т. д.Приветственные слова в адрес работников детских садов прозвучали от и. о. заместителя главы Норильска по социальной политике Светланы Бабуриной и председателя комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Дмитрия Карасева. 16 человек получили благодарственные письма министерства образования Красноярского края, у одного воспитателя - благодарность от Законодательного собрания края. Более 30 нынешних "виновников торжества" - обладатели благодарственных писем главы города и Норильского городского Совета депутатов.История норильской детсадии началась в 1937 году, посетителями первых групп стали 35 ребятишек, чьи родители приехали покорять Север. В современном городе - 41 детский сад, в уютных и комфортных дошкольных учреждениях работают в общей сложности 6500 сотрудников, это порядка 40 процентов норильских бюджетников и 7 процентов трудового ресурса всей территории Большого Норильска. Детские сады сегодня посещают 12 128 детей. С ними занимаются по самым передовым обучающим программам, в садах реализуются инновационные и грантовые проекты, в городе за полярным кругом открыты полтора десятка специализированных групп для детей с особенностями развития - для малышей с нарушениями речи, зрения, слуха и т.д.Напомним, идея этого праздника - помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Дата дня воспитателя и всех дошкольных работников приурочена к открытию осенью 1863 года первого детского сада в Санкт-Петербурге. Со временем общественный, народный праздник стал отмечаться во всех регионах Российской Федерации, теперь чествование дошкольных работников проходит на официальном уровне.