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26 сентября 2018, 16:50



Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, бессрочно, в любое время.

Кроме того, теперь предпринимателям не придется предоставлять сведения о среднесписочной численности работников, сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или остаточной стоимости основных средств. Этот вопрос депутаты утвердили на очередной сессии НГСД.

Просмотров:109 В Норильске изменился порядок приватизации муниципальных помещений предпринимателями. Если раньше срок приватизации был обозначен четко - это можно было сделать только до 1 июля 2018, то сейчас эти ограничения устранены. Правда, правом на приватизацию предприниматель может воспользоваться при условии, что сведения о нем есть в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также если на момент подачи заявления помещение находится в аренде не менее двух лет. Причем предпринимателю не надо будет предоставлять выписку из ЕГРН, потому что вся информация есть в интернете в открытом доступе.Кроме того, теперь предпринимателям не придется предоставлять сведения о среднесписочной численности работников, сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или остаточной стоимости основных средств.Этот вопрос депутаты утвердили на очередной сессии НГСД.