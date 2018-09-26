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26 сентября 2018, 16:52



Стартовала рекламная кампания пробной переписи населения 2018 года.

Пробная перепись населения 2018 года пройдет в два этапа. На первом этапе - с 1 по 10 октября - любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, может заполнить переписные листы в электронной форме на себя и свою семью. Второй этап (с 16 по 31 октября) пройдет традиционным способом - переписчики опросят жителей 10 муниципальных районов в девяти субъектах Российской Федерации (Норильск в их число не вошел, в Красноярском крае был выбран Минусинск). В ближайшее время в социальной сети Vkontakte ожидается запуск чат-бота, с его помощью можно будет потренироваться в заполнении переписных листов. Кроме того, на информационном сайте ППН-2018 (www.ppn2018.ru) появится также онлайн-игра, из которой интересующиеся узнают о некоторых особенностях проведения пробной переписи.

Просмотров:111 В рамках кампании любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, с 1 по 10 октября может заполнить переписные листы в электронной форме на себя и свою семью. Девиз кампании - "Касается всех, касается каждого!". Благодаря применению новейших технологий, впервые в отечественной истории пробная перепись охватит не только отдельные регионы, но и всю страну. Рекламная кампания, которая продлится до окончания пробной переписи населения - до 31 октября 2018 года, призвана ознакомить жителей России с новым способом проведения пробной переписи населения (ППН-2018) - самостоятельным заполнением электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг.Пробная перепись населения 2018 года пройдет в два этапа.На первом этапе - с 1 по 10 октября - любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, может заполнить переписные листы в электронной форме на себя и свою семью.Второй этап (с 16 по 31 октября) пройдет традиционным способом - переписчики опросят жителей 10 муниципальных районов в девяти субъектах Российской Федерации (Норильск в их число не вошел, в Красноярском крае был выбран Минусинск). В ближайшее время в социальной сети Vkontakte ожидается запуск чат-бота, с его помощью можно будет потренироваться в заполнении переписных листов. Кроме того, на информационном сайте ППН-2018 (www.ppn2018.ru) появится также онлайн-игра, из которой интересующиеся узнают о некоторых особенностях проведения пробной переписи.