|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:53 Вопрос-ответ. Сегодня главврачи держали ответ перед горожанами. Это была третья в этом году встреча горожан с руководителями медицинских учреждений.
18:00 Норильские полицейские сегодня вернулись из полугодовой командировки в Дагестан. Великолепную семерку встречали коллеги, родные и близкие.
17:21 Красноярскстат проанализировал, как изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в Красноярском крае в январе-августе 2018 года.
16:52 Стартовала рекламная кампания пробной переписи населения 2018 года.
16:50 Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, бессрочно, в любое время.
16:43 В Норильске наградили лучших воспитателей и работников детских садов.
16:35 Садово-парковые скамейки и урны для сбора мусора? Площадка для торговли? Событийная площадка со сценой? Спортивное оборудование? Детское? Что в итоге будет сделано в Норильске на наиболее посещаемой территории общего пользования - решать норильчанам.
16:24 МФК «Норильский никель» приглашает болельщиков на официальное знакомство с новичками команды.
16:22 Норильчанин стал чемпионом и призером первенства и чемпионата Красноярского края по плаванию.
16:18 Раиса Кармазина уточнила пенсионный возраст для жителей Крайнего Севера.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх