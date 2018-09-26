Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 сентября 2018, 17:21



Красноярскстат проанализировал, как изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в Красноярском крае в январе-августе 2018 года.

за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 33,4 процента). Среди коммунальных услуг наибольший прирост тарифов отмечался на электроэнергию в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления и с электроплитами за минимальный объем потребления (4,8 процента), а также водоотведение и холодное водоснабжение (4,7 процента и 4,6 процента соответственно).

Просмотров:116 В августе 2018 года по отношению к декабрю 2017 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги по Красноярскому краю увеличились в среднем на 3,3 процента, в том числе на жилищные услуги - на 2 процента, коммунальные услуги - на 4 процента. Из наблюдаемых видов жилищных услуг более всего повысилась платаза наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 33,4 процента). Среди коммунальных услуг наибольший прирост тарифов отмечался на электроэнергию в квартирах без электроплит сверх минимального объема потребления и с электроплитами за минимальный объем потребления (4,8 процента), а также водоотведение и холодное водоснабжение (4,7 процента и 4,6 процента соответственно).