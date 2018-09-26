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26 сентября 2018, 18:00



Норильские полицейские сегодня вернулись из полугодовой командировки в Дагестан. Великолепную семерку встречали коллеги, родные и близкие.



Просмотров:112 На родную землю семеро норильских полицейских, несших службу в Северо-Кавказском регионе, вернулись ровно в 16 часов. Сводный отряд ГУ МВД России по Красноярскому краю в течение полугода нес службу в Республике Дагестан, поддерживая правопорядок и оказывая содействие своим коллегам из местных территориальных органов внутренних дел. На площади у главного отдела МВД в Норильске сотрудников полиции встречали начальник ОМВД по г. Норильску полковник полиции Геннадий Маслов, руководитель Общественного совета МВД в Норильске Юрий Кононченко. Геннадий Маслов поблагодарил норильских офицеров за добросовестное выполнение служебного долга. Наиболее отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты. Впервые награды получили и жены.