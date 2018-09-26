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26 сентября 2018, 18:53



Вопрос-ответ. Сегодня главврачи держали ответ перед горожанами. Это была третья в этом году встреча горожан с руководителями медицинских учреждений.



Просмотров:96 На встрече присутствовали и представители медицинских страховых компаний, к которым у граждан всегда есть вопросы. Вся линейка медицинских учреждений была представлена ее руководителями. Перечень вопросов разный: возможность получения полного обследования, деятельность бюро медико-социальной экспертизы, в частности, получение и подтверждение инвалидности, выделение бесплатных лекарств, слуховых аппаратов, инвалидных колясок и так далее. Было и личное обращение. Бабушка пятилетнего внука попросила помощи у руководителя территориального отдела здравоохранения Кобы Кавтеладзе. Мальчику, которому поставили диагноз ДЦП, необходима помощь ряда медицинских специалистов и учреждений реабилитации, но, по мнению женщины, получают они ее не в полном объеме, а возможно, и просто не знают о своих правах. Один из сложных вопросов - хоспис, который находится в межрайонной больнице Оганера. Что делать, если пожилого человека с онкологией не принимают в хоспис, и на какую помощь от медиков могут в такой ситуации рассчитывать родственники? Все вопросы и просьбы зафиксированы под протокол. Руководители медучреждений заверили, что в ближайшее время на них будут даны исчерпывающие ответы.