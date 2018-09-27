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27 сентября 2018, 10:52



По материалам прокурорской проверки в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.

Установлено, что местным жителем на территории г. Норильска организована незаконная деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования, установленного в одном из магазинов города. Материалы проверки исполняющим обязанности прокурора города в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в СО по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании, где по результатам их рассмотрения 24.09.2018 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет). В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий незаконная деятельность участников группы была пресечена, игровое оборудование изъято. Расследование уголовного дела прокуратурой города взято на контроль.

Просмотров:200 Прокуратура г. Норильска Красноярского края в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии незаконной азартной деятельности на территории города, проведенной совместно с сотрудниками ОМВД России по г. Норильску, выявила незаконный объект игорного бизнеса.Установлено, что местным жителем на территории г. Норильска организована незаконная деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования, установленного в одном из магазинов города.Материалы проверки исполняющим обязанности прокурора города в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в СО по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании, где по результатам их рассмотрения 24.09.2018 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет).В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий незаконная деятельность участников группы была пресечена, игровое оборудование изъято.Расследование уголовного дела прокуратурой города взято на контроль.