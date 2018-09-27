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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:50 Госдума утвердила смену часового пояса Волгоградской области. Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем чтении закон, переводящий Волгоградскую область в другой часовой пояс: MSK+1. Об этом сообщает РИА Новости.
18:22 Сегодня в норильском театре драмы после творческих каникул состоялся сбор труппы. Артисты отдохнули и готовы к ярким творческим подвигам.
18:07 Мусорный вопрос. В Норильске определили оператора, который займется сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов. Им стала компания «РостТех».
16:06 Красноярский край прирос миллионерами. Управление ФНС представило предварительные итоги декларационной кампании 2018 года.
15:58 В норильской школе № 28 прошли мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.
15:55 5 октября к 65-летию норильского образования готовятся мероприятия в школах и на культурных площадках города.
13:55 Завтра в Норильске пройдет день бесплатной юридической помощи.
13:55 Верхушку Красноярского медуниверситета уличили в коррупции.
13:03 В Красноярском крае стартовала акция "Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем", посвященная поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья.
12:42 Фасад здания Дома физической культуры заиграл новыми красками.
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