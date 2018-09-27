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27 сентября 2018, 10:58



Житель Таймыра перевел мошеннику 600 тысяч рублей за снегоход «Ямаха».

В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний мужчина. Северянин рассказал, что на одном из специализированных сайтов по продаже снегоходной техники он решил приобрести снегоход «Ямаха». Позвонив по указанному номеру, мужчина договорился о сделке. Для того чтобы доставить транспортное средство к месту жительства потерпевшего, ему необходимо было полностью оплатить стоимость покупки, а также транспортные расходы. Доверчивый северянин перевел на номер карты злоумышленника денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. По данному факту следователями отдела МВД России по Таймырскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что не стоит совершать покупки с непроверенных сайтов, тем более заранее оплачивать, не получив товар или обещанную услугу.

Просмотров:178 Полицейские ОМВД России по Таймырскому району разыскивают злоумышленника, который обманным путем завладел денежными средствами мужчины.В дежурную часть полиции с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний мужчина. Северянин рассказал, что на одном из специализированных сайтов по продаже снегоходной техники он решил приобрести снегоход «Ямаха». Позвонив по указанному номеру, мужчина договорился о сделке. Для того чтобы доставить транспортное средство к месту жительства потерпевшего, ему необходимо было полностью оплатить стоимость покупки, а также транспортные расходы. Доверчивый северянин перевел на номер карты злоумышленника денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь.В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление.По данному факту следователями отдела МВД России по Таймырскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.Сотрудники полиции напоминают гражданам, что не стоит совершать покупки с непроверенных сайтов, тем более заранее оплачивать, не получив товар или обещанную услугу.