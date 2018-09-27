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27 сентября 2018, 12:42



Фасад здания Дома физической культуры заиграл новыми красками.

«Поскольку этот объект находится в Старом городе, где достаточно сильные ветровые нагрузки, а также случаются выбросы с предприятий, фасад долгое время подвергался сильным воздействиям - старый штукатурный слой пришел в полную негодность, пострадал архитектурный облик. К слову, предыдущий раз фасад здания обновляли 18 лет назад, да и то незначительными затратами. Поэтому администрацией города было решено провести долгожданный ремонт. К работе подрядчика у нас нет замечаний, он качественно и вовремя справился с заданием. Гарантия на выполненные работы – два года», - отметил Дмитрий Самородов. Добавим, что Дом физической культуры был построен в 1948 году. В 2015 году ДФК, Дом спорта «БОКМО» и спортивный зал «Геркулес» были объединены в один общий спортивный комплекс «БОКМО».

Просмотров:199 Работы по реконструкции фасада ДФК (ул. Октябрьская, 6б) начались в июне и закончились в середине сентября и обошлись городской казне в 17 млн 200 тысяч рублей. По словам начальника управления капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска Дмитрия Самородова, в ходе ремонта силами местного подрядчика ООО «ПромСтройЗащита» фасад здания (2500 кв. м) заново полностью отштукатурили, восстановили его прежний архитектурный облик и покрасили.«Поскольку этот объект находится в Старом городе, где достаточно сильные ветровые нагрузки, а также случаются выбросы с предприятий, фасад долгое время подвергался сильным воздействиям - старый штукатурный слой пришел в полную негодность, пострадал архитектурный облик. К слову, предыдущий раз фасад здания обновляли 18 лет назад, да и то незначительными затратами. Поэтому администрацией города было решено провести долгожданный ремонт. К работе подрядчика у нас нет замечаний, он качественно и вовремя справился с заданием. Гарантия на выполненные работы – два года», - отметил Дмитрий Самородов.Добавим, что Дом физической культуры был построен в 1948 году. В 2015 году ДФК, Дом спорта «БОКМО» и спортивный зал «Геркулес» были объединены в один общий спортивный комплекс «БОКМО».