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27 сентября 2018, 13:03



В Красноярском крае стартовала акция "Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем", посвященная поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках акции 2 октября стартует II Региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс". Свои профессиональные навыки продемонстрируют не только студенты техникумов и колледжей, но и школьники с ограниченными возможностями здоровья. Для учителей и узких специалистов (логопедов, психологов) в течение ноября состоятся круглые столы, будет открыто несколько стажерских практик, посвященных работе в условиях инклюзивного образования. Для старшеклассников в декабре пройдут классные часы. Психологи и специалисты министерства образования края расскажут ребятам, как нужно воспринимать сверстников, которые имеют особенности в физическом и умственном развитии, а также попытаются сформировать правильное и толерантное отношение к детям с особенными потребностями. Во всех школах края планируется провести "Уроки доброты", посвященные Международному дню инвалидов. Завершится акция 10 декабря. С полным перечнем мероприятий краевой акции можно ознакомиться на сайте министерства образования Красноярского края. Напомним, на сегодняшний день в Красноярском крае в различных образовательных учреждениях обучается 32 672 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 11 119 детей-инвалидов. С 2017 года в крае утверждена концепция развития инклюзивного образования.

Просмотров:144 Акцию проводит министерство образования Красноярского края.В рамках акции 2 октября стартует II Региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс". Свои профессиональные навыки продемонстрируют не только студенты техникумов и колледжей, но и школьники с ограниченными возможностями здоровья. Для учителей и узких специалистов (логопедов, психологов) в течение ноября состоятся круглые столы, будет открыто несколько стажерских практик, посвященных работе в условиях инклюзивного образования. Для старшеклассников в декабре пройдут классные часы. Психологи и специалисты министерства образования края расскажут ребятам, как нужно воспринимать сверстников, которые имеют особенности в физическом и умственном развитии, а также попытаются сформировать правильное и толерантное отношение к детям с особенными потребностями. Во всех школах края планируется провести "Уроки доброты", посвященные Международному дню инвалидов.Завершится акция 10 декабря. С полным перечнем мероприятий краевой акции можно ознакомиться на сайте министерства образования Красноярского края.Напомним, на сегодняшний день в Красноярском крае в различных образовательных учреждениях обучается 32 672 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 11 119 детей-инвалидов. С 2017 года в крае утверждена концепция развития инклюзивного образования.