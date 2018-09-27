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27 сентября 2018, 13:55



Верхушку Красноярского медуниверситета уличили в коррупции.

В 2011 году из бюджета вуза были оплачены реконструкция купольного этажа и капитальный ремонт корпуса № 1. Работы были полностью выполнены и приняты, а объект начал работать. Однако в феврале 2016 года Артюхов и Краснопеев заключили договор на реконструкцию цент­ральной части здания главного корпуса – зная, что его реконструкция уже произведена. Таким способом они, по данным следствия, незаконно получили деньги вуза – всего более 1,12 млн рублей. Сотрудники ГСУ И УФСБ изъяли рабочую документацию в кабинетах ректора и проректора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. Уголовное дело в отношении подозреваемых следователи полиции возбудили 20 сентября по ч. 4 ст. 160. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей.

Просмотров:179 Действующий ректор Красноярского государственного медицинского университета Иван Артюхов и проректор вуза Борис Краснопеев подозреваются в присвоении и растрате, совершенных в особо крупном размере. О возбуждении уголовного дела сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Красноярскому краю. По данным оперативников, руководство медуниверситета по предварительному сговору организовало схему хищения денег вуза. Иван Артюхов подозревается в «купольных» махинацияхВ 2011 году из бюджета вуза были оплачены реконструкция купольного этажа и капитальный ремонт корпуса № 1. Работы были полностью выполнены и приняты, а объект начал работать. Однако в феврале 2016 года Артюхов и Краснопеев заключили договор на реконструкцию цент­ральной части здания главного корпуса – зная, что его реконструкция уже произведена. Таким способом они, по данным следствия, незаконно получили деньги вуза – всего более 1,12 млн рублей. Сотрудники ГСУ И УФСБ изъяли рабочую документацию в кабинетах ректора и проректора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. Уголовное дело в отношении подозреваемых следователи полиции возбудили 20 сентября по ч. 4 ст. 160. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей.