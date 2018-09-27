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27 сентября 2018, 13:55

Завтра в Норильске пройдет день бесплатной юридической помощи.


Администрация города совместно с Ассоциацией юристов России проведет день бесплатной юридической помощи. В нем примут участие специалисты муниципальных юридических служб управлений общего и дошкольного образования, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, потребительского рынка и услуг, а также управления по персоналу, правового управления, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, представители государственных органов и другие юристы.
Все желающие могут обратиться за бесплатной юридической помощью с 14 до 18 часов в административно-деловой центр (Нансена, 69, 2-й этаж).
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18:07   Мусорный вопрос. В Норильске определили оператора, который займется сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов. Им стала компания «РостТех». 16:06   Красноярский край прирос миллионерами. Управление ФНС представило предвари­тельные итоги декларационной кампании 2018 года.
15:58   В норильской школе № 28 прошли мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. 15:55   5 октября к 65-летию норильского образования готовятся мероприятия в школах и на культурных площадках города.
13:55   Завтра в Норильске пройдет день бесплатной юридической помощи. 13:55   Верхушку Красноярского медуниверситета уличили в коррупции.
13:03   В Красноярском крае стартовала акция "Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем", посвященная поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. 12:42   Фасад здания Дома физической культуры заиграл новыми красками.
10:58   Житель Таймыра перевел мошеннику 600 тысяч рублей за снегоход «Ямаха». 10:52   По материалам прокурорской проверки в Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.

 26 сентября 2018 
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17:21   Красноярскстат проанализировал, как изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения в Красноярском крае в январе-августе 2018 года. 16:52   Стартовала рекламная кампания пробной переписи населения 2018 года.
16:50   Теперь предприниматели могут приватизировать площади, находящиеся в аренде, бессрочно, в любое время. 16:43   В Норильске наградили лучших воспитателей и работников детских садов.
16:35   Садово-парковые скамейки и урны для сбора мусора? Площадка для торговли? Событийная площадка со сценой? Спортивное оборудование? ... 16:24   МФК «Норильский никель» приглашает болельщиков на официальное знакомство с новичками команды.
16:22   Норильчанин стал чемпионом и призером первенства и чемпионата Красноярского края по плаванию. 16:18   Раиса Кармазина уточнила пенсионный возраст для жителей Крайнего Севера.
15:43   В Норильске пройдет третий юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Мишка». 14:49   Норильчане заняли первое общекомандное место на открытом краевом турнире по боксу памяти Р. Ф. Давыдова.
14:33   Правительство внесло в Госдуму законопроект о ликвидации ГУПов и МУПов. 14:24   Воздух в Красноярске и Норильске сделают чище на деньги нацпроекта «Экология».
14:22   26 сентября ожидается мощная магнитная буря. 11:52   Прокуратурой города Норильска в суд направлено уголовное дело в отношении матери, жестоко избившей своего ребенка.
11:35   Полиция проводит проверку по факту нападения на норильского активиста. Нападавшим придется ответить за побои и повреждение личного имущества по Административному и Уголовному кодексу. 10:15   Первый штраф за съемку квадрокоптером.
10:09   Золото выставки юных изобретателей в Индонезии досталось россиянам. У норильчан - серебро! Завтра норильские участники проведут пресс-конференцию по итогам работы выставки. 09:58   За сутки в Красноярском крае зафиксировано сразу 16 краж с банковских карт.

 25 сентября 2018 
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14:34   В воскресной школе при Свято-Скорбященском соборе начался новый учебный год для 130 норильчат. 13:45   Норильские автобусы временно перестали ходить до остановки "Молокозавод". Причина - в ее неудовлетворительном состоянии.
13:15   Уже с нового года в Норильске начнет работать муниципальная программа развития туризма, которая в идеале должна войти в аналогичную федеральную программу. 12:28   Усс внес кандидатуру Юрия Лапшина на должность председателя краевого правительства.
12:01   За неделю в крае заболели гриппом почти 8 тысяч человек. 11:56   Норильск подготовил праздничную программу к Дню пожилого человека.
11:52   В парке у озера Долгое открылась детская площадка ПДД. 00:27   Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз на часть осени и предстоящую зиму. Холоднее всего будет на Таймыре, северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

 24 сентября 2018 
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17:27   С 24 по 27 сентября в Норильске пройдет серия мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам ВИЧ/СПИДа. 16:56   Медики приглашают население на традиционную встречу.
16:52   В субботу состоялось традиционное массовое восхождение на гору Сокол, история которого берет свое начало с 60-х годов прошлого века. 16:32   Сроки сдачи кровель после капремонтов в норильских домах сдвинуты из-за поздней весны, все работы завершатся к середине октября.
16:14   Начнем с «Пиковой дамы». В октябре откроется любимый норильчанами театр. 16:11   День бесплатной юридической помощи вновь пройдет в Норильске на этой неделе.




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