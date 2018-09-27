Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 сентября 2018, 13:55



Завтра в Норильске пройдет день бесплатной юридической помощи.

Все желающие могут обратиться за бесплатной юридической помощью с 14 до 18 часов в административно-деловой центр (Нансена, 69, 2-й этаж).

Просмотров:174 Администрация города совместно с Ассоциацией юристов России проведет день бесплатной юридической помощи. В нем примут участие специалисты муниципальных юридических служб управлений общего и дошкольного образования, социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, потребительского рынка и услуг, а также управления по персоналу, правового управления, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, представители государственных органов и другие юристы.Все желающие могут обратиться за бесплатной юридической помощью с 14 до 18 часов в административно-деловой центр (Нансена, 69, 2-й этаж).