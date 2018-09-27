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27 сентября 2018, 15:55



5 октября к 65-летию норильского образования готовятся мероприятия в школах и на культурных площадках города.

Планируется, что экспозиция несколько месяцев после ее официального открытия будет размещаться "по домашнему адресу" - на стендах управления образования по адресу: ул. Кирова, 34. В нее вошло около 220 фотографий, передающих становление и развитие системы образования на 69-й широте. На карточках, главными героями которых являются дети Норильска, запечатлены школы, сады, педагоги, родители, воспитатели, нянечки, и все это - начиная с первых лет основания города Норильска. Ведущий специалист УОиДО Людмила Разводовская рассказала "Заполярке", как собирались материалы к выставке. "Нам были интересны сюжетные фотографии детей в детских садах и школах. Хотелось увидеть игрушки, школьные принадлежности, увлечения, хобби, школьную одежду мальчиков и девочек, обстановку детских комнат, школьных кабинетов и т. д. Людей, присылающих архивные карточки, мы просили подписывать фото, указывать дату, место и, при желании, фамилию и имя персонажей, изображенных на ней", - отметила куратор выставки. Коренные норильчане знают, что норильская система образования считалась одной из образцовых в Советском Союзе. Где-то наивные, щемящие и в целом вызывающие ностальгию фотографии поделены на шесть выставочных разделов: "Дома скучно, а в детском саду весело!", "С праздником, дорогие товарищи!", "Учиться, учиться и еще раз учиться!", "По-ленински жить, коммунистом расти, чтоб новую славу стране принести", "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!", а также "Школьные принадлежности советского ученика". Увидеть выставку в электронном формате можно, зайдя на официальный сайт управления образования города Норильска: norduo.ucoz.ru/photo/deti_v_kadre/1.

Просмотров:139 В рамках официальных и праздничных мероприятий в Городском центре культуры можно будет увидеть выставку под названием "Дети в кадре". Ее готовили почти год. Выставка приурочена сразу к двум юбилеям - Норильска и норильского образования, которые отмечаются в один год. Для создания фотоальбома об истории норильского образования еще в начале 2018 года специалисты управления обратились к норильчанам с просьбой поделиться фотографиями из личных архивов.Планируется, что экспозиция несколько месяцев после ее официального открытия будет размещаться "по домашнему адресу" - на стендах управления образования по адресу: ул. Кирова, 34. В нее вошло около 220 фотографий, передающих становление и развитие системы образования на 69-й широте. На карточках, главными героями которых являются дети Норильска, запечатлены школы, сады, педагоги, родители, воспитатели, нянечки, и все это - начиная с первых лет основания города Норильска.Ведущий специалист УОиДО Людмила Разводовская рассказала "Заполярке", как собирались материалы к выставке. "Нам были интересны сюжетные фотографии детей в детских садах и школах. Хотелось увидеть игрушки, школьные принадлежности, увлечения, хобби, школьную одежду мальчиков и девочек, обстановку детских комнат, школьных кабинетов и т. д. Людей, присылающих архивные карточки, мы просили подписывать фото, указывать дату, место и, при желании, фамилию и имя персонажей, изображенных на ней", - отметила куратор выставки.Коренные норильчане знают, что норильская система образования считалась одной из образцовых в Советском Союзе. Где-то наивные, щемящие и в целом вызывающие ностальгию фотографии поделены на шесть выставочных разделов: "Дома скучно, а в детском саду весело!", "С праздником, дорогие товарищи!", "Учиться, учиться и еще раз учиться!", "По-ленински жить, коммунистом расти, чтоб новую славу стране принести", "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!", а также "Школьные принадлежности советского ученика".Увидеть выставку в электронном формате можно, зайдя на официальный сайт управления образования города Норильска: norduo.ucoz.ru/photo/deti_v_kadre/1.