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27 сентября 2018, 15:58



В норильской школе № 28 прошли мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.

По сообщению пресс-центра школы № 28, вместе с учителем физики все вспомнили, что такое энергия и как она появляется. Педагог рассказал подросткам об интересных фактах, связанных с электроэнергией, например, о том, что в литературе слово "электричество" возникло в 1646 году, а первый аккумулятор появился около 200 лет назад. После уроков в день фестиваля самые терпеливые дождались зону Freeze light - техники рисования светом. В кромешной темноте с помощью фонарика ребята создавали различные фигуры и надписи на фото. На каждом из них красовался символичный хештег #ВместеЯрче, приуроченный к Всероссийскому фестивалю. Форум проходил под девизом "Школьники - будущие энергетики и ответственные потребители энергии".

Просмотров:129 Ребята проводили опыты с электрофорной машиной - прибором для генерирования высокого напряжения, учителя познакомили учеников с принципом работы дверного звонка, а на уроках физики в старших классах прошли пятиминутки, посвященные фестивалю.По сообщению пресс-центра школы № 28, вместе с учителем физики все вспомнили, что такое энергия и как она появляется. Педагог рассказал подросткам об интересных фактах, связанных с электроэнергией, например, о том, что в литературе слово "электричество" возникло в 1646 году, а первый аккумулятор появился около 200 лет назад. После уроков в день фестиваля самые терпеливые дождались зону Freeze light - техники рисования светом. В кромешной темноте с помощью фонарика ребята создавали различные фигуры и надписи на фото. На каждом из них красовался символичный хештег #ВместеЯрче, приуроченный к Всероссийскому фестивалю. Форум проходил под девизом "Школьники - будущие энергетики и ответственные потребители энергии".