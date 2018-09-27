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27 сентября 2018, 16:06



Красноярский край прирос миллионерами. Управление ФНС представило предвари­тельные итоги декларационной кампании 2018 года.

В налоговой отмечают, что по сравнению с предыдущей кампанией увеличилось число деклараций с доходом свыше 1 млн рублей. Рост составил 16%. Официально миллионерами среди подавших декларации являются 18,5 тыс. человек – то есть каждый восьмой. Подавляющее большинство миллионеров (96%) получили свой доход от налоговых агентов, продажи различных видов имущества и ценных бумаг. Остальные зарабатывают предпринимательской деятельностью или частной практикой.

Просмотров:121 В текущем году красноярцы отчитывались за доходы 2017-го. За прошедшие 7 месяцев в налоговые органы декларации по форме 3-НДФЛ подали 151,3 тыс. человек. По ним исчислен налог в размере 3,3 млрд рублей.В налоговой отмечают, что по сравнению с предыдущей кампанией увеличилось число деклараций с доходом свыше 1 млн рублей. Рост составил 16%.Официально миллионерами среди подавших декларации являются 18,5 тыс. человек – то есть каждый восьмой. Подавляющее большинство миллионеров (96%) получили свой доход от налоговых агентов, продажи различных видов имущества и ценных бумаг. Остальные зарабатывают предпринимательской деятельностью или частной практикой.